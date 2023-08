Madeleine Peyroux retorna ao Brasil com a turnê “O melhor de Madeleine Peyroux”

Em Brasília, a artista se apresenta no dia 1º de outubro, no auditório máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

A cantora e compositora americana Madeleine Peyroux aterrissa no Brasil para seis apresentações com a turnê intitulada “O melhor de Madeleine Peyroux”. Em Brasília, a artista se apresenta no dia 1º de outubro, no auditório máster do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Os ingressos já estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

A nova turnê traz ao público os sucessos dos quase 20 anos de carreira da cantora, já aclamado pela crítica, além das músicas mais recentes, escritas por ela nos últimos 10 anos. O show traz também faixas dos catálogos Atlantic e Decca/Emarcy. Como uma marca registrada, nas músicas, Peyroux mistura jazz, blues, folk, soul-funk e pop. É um show que emociona a plateia com as canções mais famosas, as mais recentes e algumas que serão ouvidas pela primeira vez.

À frente dos vocais e da guitarra, Madeleine Peyroux dividirá o palco com o Andy Ezrin nos teclados, Barak Mori, no baixo e Graham Hawthorne na bateria.

Além de Brasília, a cantora passará por Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e São Paulo.