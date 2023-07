MAB Educativo promove dois dias de oficinas gratuitas para a criançada

Programação abrange toda a família

O programa MAB Educativo, do Museu de Arte de Brasília, promove, neste fim de semana, o Finde Férias. Nos dias 29 e 30, o Museu oferecerá um fim de semana repleto de atividades lúdicas para a criançada se despedir das férias escolares.

No sábado (29), a super programação contempla as oficinas de mão-na-massa desenvolvidas pela equipe do MAB Educativo no Laboratório Artístico do MAB e oferece uma oportunidade para que as crianças explorem suas habilidades artísticas, aprendendo novas técnicas. Elas terão a chance de expressar sua criatividade e explorar o acervo do Museu, que traz diversos artistas consagrados como Cândido Portinari e Tarsila do Amaral.

Já o domingo (30), promete diversão com o dia dedicado para jogos com o Acervo e Brincadeiras Populares, crianças e suas famílias podem aproveitar para resgatar memórias de infância com atividades lúdicas, como pular corda, amarelinha, jogar bolinha de gude, adedonha, passa anel, bambolê, entre outras.

Para participar, não precisa de inscrição, basta chegar e se divertir. No domingo, de 14h às 18h, haverá um mediador fluente em libras para garantir maior interação com acessibilidade.

Serviço

Finde Férias

Sábado e domingo, 29 e 30 de julho

A partir de 10h15

Acesso gratuito. Não precisa de inscrição

Programação completa no perfil @mediato.art