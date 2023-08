MAB Arte & Memória celebra o patrimônio histórico e a exposição Salvador Aversa

Fim de semana patrimonial tem atividades gratuitas para toda família com ações dedicadas ao diálogo entre gerações e expressões artísticas

No mês em que se comemora o Dia Nacional do Patrimônio Histórico (17), o Programa MAB Educativo realiza um tributo à identidade cultural e à importância de valorização do patrimônio brasileiro. O evento MAB Arte e Memória – Celebrando o Patrimônio Histórico e a exposição “Salvador Aversa: Um Olhar do Colecionador” acontece nos dias 24, 26 e 27 de agosto, no Museu de Arte de Brasília (MAB) e tem oficinas especiais, visitas mediadas gratuitas para toda família e um encontro com professores.

O público será conduzido em um mergulho cultural que homenageia e promove a preservação do patrimônio histórico, abrindo um espaço de diálogo entre gerações e expressões artísticas. A ocasião também destaca o encerramento da exposição “Salvador Aversa: Um Olhar do Colecionador”, o resgate de uma coleção composta por obras que fazem ou fizeram parte do acervo da família Aversa. A mostra é uma jornada única pela visão do renomado colecionador, que tem cerca de 60 obras expostas e leva o visitante a percorrer o caminho das artes plásticas brasileiras do século XX, sob o olhar de alguém que conviveu com artistas como Athos Bulcão e Burle Marx. A exposição tem curadoria de Antonio Aversa, neto do renomado colecionador.

No sábado, a programação inclui oficinas para todas as idades, desde “Criando a Cidade e os Monumentos” para os bebês até a oficina de “Pintura Geométrica em Tecido” para maiores de 60 anos, que desejam nutrir a criatividade e o entendimento da importância de preservar nossa história. E no domingo, a experiência é concluída com uma visita patrimonial enriquecedora, acompanhada pelo cativante “Jogo do Patrimônio em Ação”. Além disso, os participantes são convidados a expressar sua conexão emocional com a cidade através da “Oficina de Mapa Afetivo”. Para participar das atividades não é necessária inscrição prévia, basta chegar.

SERVIÇO

MAB ARTE E MEMÓRIA – Celebrando o Patrimônio Histórico e a Exposição Salvador Aversa: Um Olhar do Colecionador

Data: 24, 26 e 27 de agosto de 2023

Programação: Oficinas interativas para diferentes faixas etárias, visitas mediadas à exposição e jogos patrimoniais

Entrada: gratuita

Informações: @mediato.art

Não é necessária inscrição prévia para participar das atividades