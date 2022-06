 Luísa Sonza chega a Brasília com o Baile da Braba

Com apenas 23 anos, a cantora e compositora conquista todos à sua volta com autenticidade, carisma e postura feminista

A dona dos hits “Sentadona”, “Boa Menina” e “Devagarinho”, conhecida como A Braba nas redes sociais, chega a Brasília com seu mais recente álbum, intitulado “Doce 22”. Luísa Sonza se apresenta no Arena BRB Mané Garrincha, em 25 de junho. A cantora, que acaba de completar cinco anos de carreira, lançou o álbum em 2021 em comemoração aos seus 23 anos. Os ingressos já estão disponíveis no aplicativo VEM.

Além do show de Sonza, as DJs Bárbara Labres e Larcost são presenças confirmadas no line up do evento. Bárbara Labres é DJ, produtora e compositora. A artista, que está entre uma das 50 melhores DJ’s do mundo pela DJaneMag, tem se destacando cada vez mais na música através do estilo eclético, que mistura os diferentes gêneros musicais em suas produções. Já a brasiliense DJ Larcost, representará os artistas da capital. Famosa em eventos do Distrito Federal, tem conquistado, cada vez mais, seu espaço na música.

O álbum “Doce 22” é composto por canções inspiradas em diversas fases da vida da cantora e explora a dualidade pessoal de Luísa. As músicas divergem entre letras mais vulneráveis e íntimas como “Penhasco” e “Melhor Sozinha”, e composições inspiradas no pop e funk, como “Interesseira”, “Modo Turbo” e “Anaconda”. O lançamento do álbum se firmou como a maior estreia de 2021 do Spotify até o momento.

Nas primeiras 24h foram contabilizados mais de 4 milhões de streamings e 7 faixas entre as 50 mais tocadas da plataforma. De modo que Luísa Sonza conquistasse o posto de artista pop mais ouvida pelo Spotify Brasil em 2021, e “Doce 22” o álbum nacional feminino mais escutado pela plataforma. Atualmente o álbum conta com mais de 1 bilhão de streamings.

Foto|Reprodução

Os hits de Luísa fazem sucesso além dos palcos e vem quebrando recordes com seus lançamentos. Nas redes sociais, as coreografias marcantes de suas músicas se popularizam em plataformas como Instagram e Tik Tok. Em suas mídias digitais, a cantora soma mais de 48 milhões de seguidores.

Com sua popularidade aumentando, a artista é uma das maiores influenciadoras do país, com stories com mais de 1 milhões de views, sendo uma das pessoas com mais visualizações no Instagram no Brasil. A cantora aproveita o engajamento para difundir sua postura e discurso com o movimento feminista, defesa e luta da autonomia e independência da mulher, altruísmo, sororidade, empatia e união.

SERVIÇO

Data: 25 de junho

Horário: 20h

Local: Arena BRB Mané Garrincha

Classificação Indicativa: menores de 16 anos devem obrigatoriamente estar acompanhados por um dos pais ou responsável legal.

INGRESSOS:

TICKET INFO E VALORES Área da Braba Meia Unissex* 3º Lote R$ 108,90 (R$ 99,00 + taxa de R$ 9,90) Área Premium Meia Unissex* 4º Lote R$ 220,00 (R$ 200,00 + taxa de R$ 20,00) Área da Braba Inteira Unissex* 3º Lote R$ 217,80 (R$ 198,00 + taxa de R$ 19,80) Área Premium Inteira Unissex* 4º Lote R$ 440,00 (R$ 400,00 + taxa de R$ 40,00)

Meia entrada destinada para pessoas com deficiência, idosos, estudantes mediante a apresentação da carteira estudantil e doadores de 1kg de alimento não perecível. A doação deve ser entregue na entrada do evento.

Informações sobre a festa:

• Ingressos nominais e intransferíveis.

• Vendas online pelo site appvem.com.br ou pelo app VEM!

• Ingresso Área Premium: área mais restrita, próximo ao palco e com acesso a Área da Braba.

• Evento sem open bar.

