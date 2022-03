Budweiser traz o Lollapalooza para Brasília com transmissão especial no maior telão 3D da América Latina

Cerveja oficial do festival Lollapalooza, marca traz a música de volta aos palcos e celebra com evento especial para o público brasiliense

Poder acompanhar um dos maiores festivais do mundo de maneira única e assistir às principais apresentações pelo maior telão 3D da América Latina! Quem disse que não vai ter Lollapalooza em Brasília? Cerveja oficial do Lolla, Budweiser traz a música de volta aos palcos e monta um evento exclusivo na capital federal com direito a transmissão dos shows, nos dias 25, 26 e 27 de março. Afinal, após um longo tempo sem os grandes festivais musicais, chegou a hora de matar a saudade!

O local escolhido não poderia ser outro que não o Conic, símbolo da diversidade cultural e ponto de encontro da cultura jovem. E se as pessoas não podem ir presencialmente ao Lollapalooza, Budweiser traz todo o ambiente do festival, ou melhor, os palcos para os brasilienses. Assim, o espaço ainda vai contar com área de food truck, arquibancada coberta para o público curtir a transmissão e, logicamente bares personalizados. Para completar, um time de influenciadores está escalado para fazer uma cobertura especial do evento.

A entrada é gratuita e, para garantir o ingresso basta acessar o site https://www.sympla.com.br/evento/transmissao-lollapalooza-brasil/1515415. Importante: para poder entrar no evento é preciso apresentar o comprovante com o esquema vacinal completo contra a covid-19 e ser maior de 18 anos.

“Queremos criar uma conexão com as pessoas, dentro dessa jornada de Budweiser de trazer a música de volta aos palcos. Existe uma expectativa muito grande pela volta dos shows e dos grandes festivais e, após mais de 1.000 dias, o Lollapalooza está de volta. Mais do que mostrar toda a grandiosidade dos shows, queremos criar experiências únicas para o público e os fãs da música em Brasília em um lugar especial” afirma Aline Gusmão, gerente regional de Marketing da Ambev Centro-Oeste.