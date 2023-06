Lollapalooza Brasil revela as datas da edição de 2024

Luis Justo, CEO da Rock World, assegura que a edição de 2024 será única e especial

O aguardado Lollapalooza Brasil 2024 já tem suas datas confirmadas. O festival acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março, no renomado Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Esta será a 11ª edição do evento, que promete trazer três dias repletos de música e diversão, com quatro palcos espalhados pelos impressionantes 600 mil metros quadrados do Autódromo de Interlagos.

Luis Justo, CEO da Rock World, assegura que a edição de 2024 será única e especial, mantendo a estrutura e qualidade que já consagraram o festival ao longo dos anos. Com uma bagagem de 40 anos na produção de grandes eventos e um compromisso inabalável com o público, a equipe do Lollapalooza Brasil está determinada a oferecer uma experiência memorável.

Em breve, mais informações serão divulgadas, incluindo detalhes sobre a pré-venda dos ingressos, o line-up completo com as atrações confirmadas e todos os serviços oferecidos durante o evento. Fique atento para não perder as novidades e garantir sua presença nesse festival imperdível.