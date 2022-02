Lives dos Blocos Tradicionais agitam a semana nesta sexta

As transmissões ocorrem por meio do canal do Youtube; Os encontros não serão mais presenciais devido ao novo decreto

Os Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas fazem parte do Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes, Termo de Colaboração nº 06/2021, processo nº 00150-00005743/2021-86, no valor global de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Os eventos começaram em dezembro de 2021 e vão até março de 2022. Eles foram presenciais até janeiro, mas depois passaram para o formato de lives com o decreto do governador Ibaneis Rocha para impedir aglomerações e o aumento de casos da variante Ômicron da Covid-19. Segundo a Liga dos Blocos Tradicionais, o Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes é um alento para a cadeia produtiva do Carnaval, duramente atingida pela pandemia do Covid-19.

As lives do projeto vão acontecer todas as quintas e sextas até março, no canal do YouTube dos Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas. Na última quinta, dia 17, os blocos Pacotão e Baratona fizeram a live, que ficou salva no canal. Na sexta, dia 18, no mesmo horário, é a vez do Galinho de Brasília receber o Àsé Dúdú.

Os Encontros são uma celebração da cultura carnavalesca de Brasília e reúnem os blocos mais tradicionais e animados da cidade, explica o vice-presidente da Liga dos Blocos Tradicionais, Jean Costa. Cada dia um bloco anfitrião recebe um bloco convidado. A ideia é que os blocos compartilhem suas particularidades, criando um movimento cultural inédito no Distrito Federal. Um bloco de frevo, por exemplo, convida um bloco de samba. Dessa mistura resulta uma explosão de cores e alegria. Além do encontro musical, cada bloco promove oficinas de arte e cultura durante os eventos.

O fotógrafo Jeiton Alves trabalha todos os anos no carnaval. “O show tem que continuar”, afirma. “A gente está acostumado com o grande público do Carnaval, mas com essa pandemia tivemos que ir pro formato de live. O importante é não passar em branco. Além da alegria do carnaval, muita gente depende da economia do setor”, diz.

O presidente da Liga dos Blocos Tradicionais, Paulo Henrique Nadiceo, destaca a importância do Projeto de Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes da Secretaria de Cultura. “O carnaval de Brasília estava com um crescimento muito forte nos últimos anos antes da pandemia com o público só aumentando”, destaca. “Infelizmente, veio a pandemia e afetou duramente a vida de muita gente que vive do carnaval. Agora o Projeto de Apoio a Atividades Permanentes é de suma importância para a cadeia produtiva do carnaval e os Encontros dos Blocos têm sido um grande sucesso”.

Segundo Nadiceo, o Termo de Colaboração com a Secretaria de Cultura permitiu a retomada das atividades este ano e está fazendo com que o segmento também se prepare para o ano que vem. “2023 vai ser o grande carnaval, o melhor carnaval já realizado em Brasília”, garante. “Estaremos preparados e com uma logística pronta”.

O presidente da Liga dos Blocos Tradicionais agradece a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. “Através dos seus técnicos, secretário e subsecretários, ela tem feito uma análise e vem realizando projetos pertinentes na área cultural, não deixando a área carnavalesca de fora, o que não foi feito por outras gestões”. Nadiceo destaca que a Secretaria tem exigido uma melhora contínua dos projetos e tem sido rigorosa na fiscalização, o que capacita a cadeia produtiva do carnaval em seu próprio crescimento e sustentabilidade. “O que esse governo está fazendo pelo carnaval de Brasília nenhuma outra gestão fez”, finaliza.

SERVIÇO

Projeto Apoio a Atividades Carnavalescas Permanentes

Encontros dos Blocos Tradicionais e Oficinas Criativas:

Quando: 17 de fevereiro (quinta), a partir das 19h

Atrações: Pacotão e Baratona

Onde: No canal de YouTube dos Encontros dos Blocos Tradicionais

Quando: 18 de fevereiro (sexta), a partir das 19h

Atrações: Galinho de Brasília e Àsé Dúdú Onde: No canal de YouTube dos Encontros dos Blocos Tradicionais