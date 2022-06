Liberty Mall promove exposição de orquídeas

O evento desembarca no shopping, entre os dias 7 e 9 de abril, e contará com o Orquidário Manuel, reconhecido como um dos maiores do país

O Brasil possui a maior variedade de orquídeas do mundo, com mais de 3,5 mil espécies catalogadas. Para os amantes das flores e público em geral, Brasília recebe em abril uma exposição exclusiva de orquídeas, com plantas exóticas, nacionais e importadas, além de plantas com floração de época e alta variedade de espécies raras e tradicionais. O evento ocorre no Liberty Mall, de 7 a 9 de abril, na praça central, localizado no primeiro piso.

Com a missão de cultivar com amor e generosidade a maior diversidade de orquídeas possível, o Orquidário Manuel é reconhecido nacionalmente como um dos maiores em diversidades de espécies. A empresa nasceu em 1999, quando o irmão mais novo da família Beliero, o orquidófilo Dimitri Beliero, começou a colecionar as flores no quintal de casa – adescoberta de uma paixão que se tornou o negócio da família. Atualmente, o orquidário possui quatro estufas com pelo menos 500 mil plantas, em uma área de 9 mil m² em Jarinú, no estado de São Paulo. Mais informações no site www.orquidarioemanuel.com.br.

Serviço: Exposição de orquídea no Liberty Mall

Local: Shopping Liberty Mall – SCN Qd. 2 Bloco D

Data: de 7 a 9 de abril de 2022, no horário de funcionamento do shopping

Mais informações: (61) 99929-1828