Lauana Prado grava novo DVD em Brasília com Sorriso Maroto, Xand Avião, Guilherme & Benuto e mais surpresas

A gravação será no Cafe de La Musique Brazilian Paradise, no dia 22 de novembro, com shows a partir das 20h. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app da Sympla, a partir de R$ 70 (meia-entrada)

Grande destaque do sertanejo, Lauana Prado prepara um grandioso show no Café De La Musique – Brazilian Paradise, em Brasília, para a gravação de seu novo projeto audiovisual. Acompanhada de Guilherme & Benuto, Xand Avião, Sorriso Maroto e mais participações surpresa, a cantora estreará suas faixas inéditas no palco da capital brasileira em grande estilo. Com lançamento previsto para o ano que vem, o DVD será um marco na carreira de Lauana e inicia um novo ciclo para a estrela em rápida ascensão.

“Gravar esse DVD é um sonho! Esse projeto é uma conquista do nosso trabalho e da conexão que estamos estabelecendo com os fãs. Melhor ainda vai ser comemorar com grandes amigos, como os meninos do Sorriso Maroto, Xand Avião, Guilherme & Benuto e mais alguns convidados surpresa. Será um álbum só de músicas inéditas e estou muito animada para poder cantar com o público e ver as canções ganhando vida! Estou soltando alguns spoilers nas redes sociais para os fãs terem um gostinho de algumas das faixas que estarão no DVD. Espero todos lá para essa grande festa”, celebra Lauana.

Para o grandioso projeto, Lauana se apresenta com figurino assinado por Thidy Alvis e beleza por Léo Silva, idealizados em parceria com a artista para iniciar esse capítulo da carreira com uma nova proposta. Ivan Miyazato assina a produção musical do espetáculo e Luiz Fernando Trevisan (Catatau) é responsável pela direção de vídeo e pelo desenvolvimento do cenário, junto ao seu time.

A gravação do novo projeto vem após a segunda indicação de Lauana Prado ao Latin GRAMMY. Indicada com o projeto “Livre” como Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2020, a cantora concorre na mesma categoria com o álbum “Natural”, de 2022. O reconhecimento acontece em meio ao sucesso dos últimos lançamentos da cantora nas redes sociais e mostra a versatilidade musical de Lauana.

Serviço

Gravação de DVD Lauana Prado – Cafe De La Musique – Brazilian Paradise Beira Lago

Quando: 22 de novembro, terça-feira

Onde: St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2, Brasília – DF

Abertura dos portões: 19h

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site ou app da Sympla, a partir de R$ 70 (meia-entrada)

Classificação: 18 anos