Lançamento do livro Textículos + Happening “Cabelo, Cabelo Meu”

O ano mal começou e a Infinu, Comunidade Criativa presente na quadra 506 da W3 Sul, já planejou duas ações representativas e necessárias para o DF. A primeira delas abraça a comunidade afro power do quadrado e foi denominada “Cabelo, Cabelo Meu”, encontro de hairstyle que contará com palestra sobre libertação capilar e desenvolvimento de identidade pessoal, expositores de moda-estilo afro, além da presença dos ícones das periferias, o Barbeiro da Favela e a Neggata. A segunda, mas não menos importante, é o lançamento do livro “Textículos: Pequenos Textos Sobre Machismo”, de Mariana Jacob, autora e mestra em Ciências Políticas. As ações acontecem no sábado(16) e domingo (17), sempre a partir das 10 horas.

Seguindo todas as recomendações no combate ao Covid-19, a programação terá início no dia 16 com os atendimentos do studio Antonia Wigs, especializado em beleza afro e vetor do happening, que fará atendimentos em collab com o Studio Regis Novaes e o icônico Barbeiro de Favela, das 11h às 19h horas. Às 16h acontece a troca de ideia sobre Libertação Capilar: O que mudou nos últimos dez anos no universo do cabelo com a youtuber @neggata e a comunicadora digital, @raissa_lauane. A música será comandada pela Craudi Social Club, a partir das 12h (ver programação musical abaixo), e a @akalungalidia exporá artigos de moda afro em ambos os dias.

No domingo (17) é a vez de celebrar a literatura feminina com o lançamento do livro Textículos: Pequenos Textos Sobre o Machismo, de Mariana Jacob. A autora estará na Infinu durante todo o dia para conversar sobre a obra e seus desdobramentos. Para ela, esse trabalho “subverte a ordem, inverte os papéis. Foi feito para gerar debate, para furar bolhas, para gerar incômodo. É ácido, irônico, direto, rápido. Tem um quê de humor no que é trágico. Não se trata de um estudo acadêmico e nem de teorias. É o cotidiano da mulher exposto”. Às 16h haverá apresentação de Zouk, com Drielle Fonseka e Kamylla Chagas. A música no domingo ficará por conta do Projeto Temprano, às 16h20, mas antes o DJ Afrika, convidado especial do happening, toca às 15h.

Sobre o Antonia Wigs

O nome Antonia foi dado em homenagem à Família Antônio Alves, compostas por muitas mulheres negras que sempre sentiram falta do mercado afro em Brasília. Viemos com a proposta de atender a todas as mulheres que veem o cabelo como um acessório essencial, aqui vamos disponibilizar produtos e tendências vindas dos EUA. Laces, rabos de cavalo, cabelo humano/orgânico, entre outros acessórios para a manutenção das madeixas.

Sobre Mariana Jacob

Mariana Jacob nasceu em Brasília, em 1986. Se formou em Relações Internacionais, tem especialização e mestrado em Ciência Política. Trabalha no Congresso Nacional e fez parte da criação do Comitê de Igualdade de Gênero do Senado Federal. Em março de 2016 produziu e apresentou um Stand-Up Comedy intitulado “Isto é papel de mulher?” questionando o machismo presente em nosso cotidiano.

# Programação musical (DJs)

Sábado

Craudi Social Club:

12h – Leo Cinelli (Colecionador)

14h – Maiê

16h – Rod

17h – Pucci

18h – Dj Ketlen

20h – Thum

Domingo

15h DJ Afrika @afrikaoficial1 (convidado especial)

Temprano:

16:20h PSK

18h Oops

19:30h Bruna Val

Serviço

Lançamento do livro Textículos + Happening “Cabelo, Cabelo Meu”, na Infinu

LOCAL: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

DIA: Sábado (16) e Domingo (17)

TRANSMISSÃO ONLINE: TWITCH.TV/INFINUBSB

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 10h às 22h

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

CONTATO: (61) 98292-8194