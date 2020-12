Laguna Gastrobar realiza réveillon com segurança e sofisticação à beira do lago Paranoá

PUBLICIDADE

Um dos points preferidos dos brasilienses, o Laguna Gastrobar, que fica na orla do Clube Ases, será palco do Réveillon mais incrível e surpreendente de todos os tempos no próximo dia 31.

Com serviço All Inclusive com mesas numeradas e Bangalôs exclusivos , Open Bar Premium, Buffet, área 100% coberta com muito conforto na melhor vista do lago Paranoá e queima de fogos exclusiva.

Com um rígido protocolo de segurança e higiene, distanciamento de mesas, aferição de temperatura na entrada e disponibilização de álcool em gel são algumas das medidas.

A música fica por conta da dupla sertaneja Bruno e Denner, aposta do cantor Gusttavo Lima que é tio de Bruno, a dupla promete no repertório o hit “Vingadora” que contou com participação do embaixador.

Já o músico Dendelzinho traz seu “Baile do Dendelzinho.

No line up os DJs brasilienses Daniel Futuro, Martin Oliver e DJ Kacá e Áquila.

Vídeo Bruno e Denner:

– ESTRUTURA

* Open Bar

* Open Food

* Bangalôs

* Telão de Led

* Pirotecnia Indoor e Outdoor

* Estacionamento monitorado

* Segurança especializada

* Brigadistas, posto médico e ambulância UTI

* A melhor vista para ás margens do lago Paranoá.

SERVIÇO

Réveillon Laguna Gastrobar

Endereço: Orla do Clube Ases

SCES Trecho 2, Asa Sul

Quando: 31 de dezembro 2020

Horário: 22h

Quanto: Mesa Premium – R$ 2.000 (Mesa para 4 pessoas)

ALL INCLUSIVE PREMIUM

• 1 Garrafa de Whisky Old Parr 12 Anos

• 1 Garrafa de Chandon Passion

• Cerveja

• Vodka

• Gin

• Shot de tequila

• Água Mineral

• Refrigerante

• Suco

• Gin tônica

• Aperol Spritz

• Caipi Frutas

• Filé aperitivo

• Ceviche (By cheff Lui Veronese)

• Carpaccio

• Tilápia na areia

• Quibe

• Mini burguês

• Batata Frita

• Isca de Frango ao molho de parmesão

• Pizza

• Crepe

• Brusqueta c/antepasto de berinjela siciliano

• Parmegiana atropela

• Pastel laguna

• Risotos (filé mignon, aspargos fresco e limão siciliano, bacalhau, camarão, frango, Abobora c/ carne seca)

• Buffet de Salgados

• Frutas da Estação

• Doces finos, tortas e bolos assinados por( Lara Patissier)

• Churros

• Frios

• Garçom

• Café da Manhã: (Servido de 04:30 até 5:30h).

– Café

– Leite quente e frio

– Iogurte

– Ovos mexido com bacon

– Sanduíche pão de metro

– Cereal

– Chocolate quente

– Mini sanduíches variados

– Geleias diversas

– Mini croissants

– Mini pão francês

– Pão de queijo

– Manteiga

– Frutas fatiadas

– Bolo

PONTO DE VENDAS:

Laguna Gastrobar – Setor de clubes sul – ( Atendimento 10:00h ás 18:00h)

* Todos os valores de ingressos são referentes a (MEIA ENTRADA).

* valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

* É necessário entrar em contato para agenda a compra e selecionar a localização da mesa ou bangalô.

* Mesas limitadas com distanciamento.

* Acesso obrigatório com máscara.

* Vários pontos estratégicos de higienização.

* Seguindo rigorosamente todas as precauções e protocolos indicados pelas autoridades de saúde.

BANGALÔ (10 pessoas) – ALL INCLUSIVE PREMIUM

• 1 Garrafa de Whisky Gold Label

• 2 Garrafa de Chandon Passion

• 1 Garrafa de Gin Tanqueray Sevilla

• 1 Garrafa de Vodka Ciroc

• Cerveja

• Vodka

• Gin

• Shot de tequila

• Água Mineral

• Refrigerante

• Suco

• Gin tônica

• Aperol Spritz

• Caipi Frutas

• Filé aperitivo

• Ceviche (By cheff Lui Veronese)

• Carpaccio

• Tilápia na areia

• Quibe

• Mini burguês

• Batata Frita

• Isca de Frango ao molho de parmesão

• Pizza

• Crepe

• Brusqueta c/antepasto de berinjela siciliano

• Parmegiana atropela

• Pastel laguna

• Risotos (filé mignon, aspargos fresco e limão siciliano, bacalhau, camarão, frango, Abobora c/ carne seca)

• Buffet de Salgados

• Frutas da Estação

• Doces finos, tortas e bolos assinados por( Lara Patissier)

• Churros

• Frios

• 1 Garçom exclusivo

• 1 Segurança exclusivo

• Café da Manhã: (Servido de 04:30 até 5:30h).

– Café

– Leite quente e frio

– Iogurte

– Ovos mexido com bacon

– Sanduíche pão de metro

– Cereal

– Chocolate quente

– Mini sanduíches variados

– Geleias diversas

– Mini croissants

– Mini pão francês

– Pão de queijo

– Manteiga

– Frutas fatiadas

– Bolo

Informações e reservas: (61) 9 9109-9096