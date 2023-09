Karol Conká, Mariana Aydar e Tulipa Ruiz encerram o Palco Brasil

Os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada) e estão à venda na bilheteria física da Caixa Cultural e no site Bilheteria Cultural

Após três shows de Arnaldo Antunes no teatro da Caixa Cultural Brasília, o festival Palco Brasil se encerra no próximo fim de semana. Mariana Aydar, Karol Conká e Tulipa Ruiz apresentam-se respectivamente nos dias 29 e 30 de setembro, e 1 de outubro, às 20h (sexta e sábado) e 19h (domingo). Os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada) e estão à venda na bilheteria física e no site Bilheteria Cultural.

Mariana Aydar se apresenta na sexta-feira (29). Muito influenciada pelas artes nordestinas, a cantora paulistana tem no repertório uma mescla de seus quatro álbuns lançados, que remetem a 2006, quando do lançamento de Kavita 1. Em performance intimista, a cantora apresenta seus grandes sucessos como “Menino das Laranjas”, “Prainha” e “Deixa o Verão”, cantando também clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Marinês.

Destaque da noite de sábado, 30, Karol Conká traz à Caixa suas rimas de flow acelerado e beats pra dançar, acompanhada por RDD, DJ e produtor musical baiano, criador do grupo Attooxxá e muito conhecido por revolucionar a bass music brasileira. A curitibana apresenta canções de seu último álbum, Urucum (2022), produzido junto a RDD, sem deixar de lado seus clássicos, majoritariamente vindos do Batuk Freak, seu álbum de estreia em 2013.

E no domingo, 1 de outubro, o festival ganha em seu encerramento um show voz e violão de Tulipa Ruiz na companhia de seu irmão, Gustavo Ruiz. No repertório, alguns dos clássicos que podem ser aguardados pelo público como “Pedrinho”, “Só sei dançar com você” e “Efêmera”.

Serviço

Mariana Aydar, Karol Conká e Tulipa Ruiz no Festival Palco Brasil

Datas: 29 e 30 de setembro, e 1 de outubro, sexta a domingo

Horário: sexta e sábado às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro da Caixa Cultural Brasília – SBS, quadra 4 s/n, lotes 3 e 4, Asa Sul, Brasília-DF

Ingressos a partir de R$ 15. Antecipados na Bilheteria Cultural

Sessões com acessibilidade

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (61) 3206-9448