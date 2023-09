Juarez Moreira se apresenta no Clube do Choro no dia 21

Nesta turnê, o músico revisita sucessos de carreira, traz suas influências e aponta novos caminhos musicais

O violonista mineiro Juarez Moreira se apresenta no Clube do Choro de Brasília no próximo dia 21 de setembro, a partir das 20h30. Os ingressos custam a partir de R$ 25 na Bilheteria Digital e no próprio Clube.

Reconhecido como um dos maiores violonistas do Brasil, aclamado pela crítica no exterior e por nomes como Egberto Gismonti, Milton Nascimento, Toninho Horta e Paquito D’Rivera, Juarez vem excursionando pelo país desde o fim dos períodos de isolamento. Para o show em Brasília, o artista terá a companhia do baterista Di Stéffano e do contrabaixista Rafael de Sousa.

Nesta turnê, o músico revisita sucessos de carreira, traz suas influências e aponta novos caminhos musicais. O repertório é diversificado, com a marca de sua sonoridade jazzística e mineira através de composições próprias como “Baião Barroco” e “Você Chegou Sorrindo”, e sucessos de nomes como Tom Jobim, Luiz Bonfá, Pixinguinha, Luiz Eça, entre outros.

Sobre o artista

Juarez Moreira cresceu ouvindo jazz, bossa nova e a música brasileira dos anos 1950, e, ao longo de sua carreira, desenvolveu uma técnica impecável, destacando-se também como guitarrista e compositor. Seu talento foi aplaudido em apresentações realizadas nos quatro cantos do mundo e está eternizado em 13 álbuns e um DVD gravado ao vivo no Palácio das Artes, em Belo Horizonte (MG).

Nesta extensa trajetória na música instrumental, apresentou-se ao lado de grandes nomes da música brasileira como Egberto Gismonti, Ivan Lins, Milton Nascimento, Naná Vasconcelos, João Donato, Toninho Horta, Wagner Tiso, Yamandu Costa, Maria Bethânia, Gal Costa, entre outros.

Serviço

Juarez Moreira em Brasília

Domingo, 21 de setembro

A partir das 20h30

Clube do Choro de Brasília – SDC Bloco G – Brasília / DF

Ingressos a partir de R$ 25