Jovens do Gama terão oficinas gratuitas de redes sociais, fotografia e DJ

O evento itinerante Empreender Criativo oferece capacitação para 225 moradores da região administrativa do Gama.

O empreendedorismo criativo, cada vez mais presente no mercado, vem da busca de realização pessoal e felicidade dos empreendedores, transformando suas paixões em negócios. A partir desse conceito, o evento de capacitação itinerante Empreender Criativo desembarca na região administrativa do Gama a fim de preparar jovens a partir de 16 anos por meio de três oficinas profissionalizantes gratuitas: Informática com Ênfase em Redes Sociais; Fotografia; e Disc Jockey (DJ).

Realizado pela entidade sem fins lucrativos Associação Luta pela Vida, o projeto tem como foco despertar o interesse do público para o empreendedorismo e incentivar a abertura de microempresas individuais (MEI). Desta forma, o Empreender Criativo beneficiará, nesta etapa do Gama, 225 pessoas: 100 no curso de informática, 100 no de fotografia e 25 no de DJ.

A seleção dos alunos será feita de forma democrática e impessoal, com inscrições de 3 a 23 de janeiro pelo site www.even3.com.br/empreendercriativo. As matrículas serão feitas posteriormente, e presencialmente, no local do evento.

As aulas começarão dia 24 de janeiro e terminarão dia 4 de fevereiro. Os cursos terão 40 horas no total de duração, sendo quatro horas diariamente, e serão realizados de segunda a sexta-feira em 10 dias úteis consecutivos. Os alunos serão divididos em turmas no período matutino (das 8h15 às 12h15), vespertino (das 14h às 18h) e noturno (das 18h30 às 22h30).

Sobre os cursos

Atualmente, nota-se que as pessoas passam horas fotografando e editando fotos em aplicativos instalados em seus celulares, sem perceber que esse hobby pode transformar-se numa fonte de renda. Nesse contexto, ao participar do Curso de Fotografia, o aluno terá a clara ideia de que um simples passatempo poderá virar um negócio por meio da ativação do empreendedorismo criativo.

Da mesma forma, muitas pessoas, em seu momento de lazer, aos fins de semana, frequentam eventos de “batalhas de rima” e/ou de “breakdance”, hip hop, entre outros. Assim, o Curso de DJ poderá conduzir os alunos que usufruem desses eventos a passarem a obter renda se divertindo.

Já o Curso de Informática com Ênfase em Redes Sociais poderá proporcionar ganho financeiro às pessoas que passam boa parte do seu dia na internet, mas sem imaginar que serviços criativos e gestão de mídias sociais são negócios que estão em alta. Assim, ao participar do curso, esses alunos poderão ter suas visões ampliadas para um novo horizonte empresarial.

Serviço

Empreender Criativo – Curso de capacitação para jovens a partir de 16 anos

Onde: Gama

Quando: de 24 de janeiro a 4 de fevereiro

Inscrições: de 03 a 23 de janeiro pelo site www.even3.com.br/empreendercriativo

Totalmente gratuito.