Jorge Aragão volta a Brasília em 9 de março

Evento terá dois palcos e vai receber os grupos locais Samba da tia Zélia, Samba Urgente e Clima de Montanha

Um dos principais nomes do samba no Brasil, Jorge Aragão, se apresenta na segunda edição do “Samba do Seu Antônio”, em 9 de março, na AABB (Setor de Clubes Sul). Com uma megaestrutura, o evento trará dois palcos para abrigar grupos de destaque no cenário brasiliense, como: Samba da tia Zélia, Samba Urgente e Clima de Montanha. O evento começa às 19h e os ingressos já estão disponíveis nas plataformas Sympla e Digital Ingressos.

Jorge Aragão, também conhecido como poeta do samba, tratou de um câncer em 2023 e voltou aos palcos no segundo semestre. No retorno à capital federal, trará um show que é uma celebração dos seus mais de 40 anos de carreira. No repertório, “Coisa de Pele”, Alvará”, Terceira Pessoa”, “Do Fundo do Nosso Quintal”, “Eu e você sempre” e “Enredo do Meu Samba” para alegria dos fãs.

Jorge Aragão tem em seu extenso currículo turnês anuais na Europa, África e Estados Unidos, além do Brasil, claro. O cantor e compositor já se acostumou a apresentações com públicos de milhares, mas passeia muito bem também em um ambiente intimista, característica que o faz um dos artistas mais requisitados nas cidades brasileiras e no exterior.

Serviço

Samba do Seu Antônio

Jorge Aragão, Samba da tia Zélia, Samba Urgente e Clima de Montanha

Sábado, 9 de março

A partir das 19h

No salão social da AABB (Setor de Clubes Sul, trecho 2, conjunto 17)

Ingressos a partir de R$ 60 em Sympla e Digital Ingressos

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (61) 99256-1816