João Gomes viaja a Paris e assina primeiro contrato internacional da carreira

O músico está em uma de suas melhores fases, após cantar no Rock In Rio e lançar DVD

João Gomes, um dos artistas mais promissores da atualidade, está em um dos melhores momentos da carreira. Após gravar um DVD que marcou a história de Recife, mês passado, e se apresentar pela primeira vez no Rock In Rio, um dos maiores festivais do mundo, o cantor está pronto para iniciar uma nova fase, sem deixar sua essência de lado.

O pernambucano está prestes a desembarcar na França para assinar um contrato mundial com a distribuidora musical Belive, que será responsável, com exclusividade, pela divulgação dos trabalhos do artista. A parceria representa o reconhecimento da música nordestina e a força em conjunto dos escritórios que gerenciam a carreira do artista, Top Eventos, Tapajós Produções e a distribuidora.

“É uma honra ser o primeiro artista brasileiro a assinar um contrato na sede mundial da Belive, em Paris. Lembro-me dos primeiros shows e hoje alcancei a Europa, incrível olhar para trás e recordar todo o esforço e conquistas que obtive”, afirma João.

No roteiro e a convite, o cantor ainda conhecerá a sede mundial da Deezer, plataforma global de streaming de música, parceira de longa data, e ainda fará um pocket show na empresa, com seus grandes hits como “Meu Pedaço de Pecado”, “Eu tenho a senha”, “Dengo”, “Se for amor”, “Aquelas Coisas”, entre outros sucessos marcando com chave de ouro sua passagem pela ‘Cidade Luz’.

Em tempo: João Gomes divulgou a canção “Eu tenho a Senha” e “Meu Cafofo” em todas as plataformas digitais. As canções abrem os trabalhos do DVD “Acredite”, gravado em agosto deste ano, no marco Zero, em Recife. As faixas já chegaram acompanhadas de um videoclipe no canal do Youtube de João.