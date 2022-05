JK Shopping recebe exposição de carros de Drift

Os apaixonados pelo universo automobilístico poderão apreciar a exposição promovida pela Mega Drift Brasil no JK Shopping

Com visitação gratuita, a atração acontece entre os dias 1º e 09 junho na Praça Central do centro de compras e reúne 7 carros que competem na modalidade Drift, esporte cada vez mais popular no Brasil.

Campeonato Brasiliense de Drift

Nos dias 11 e 12 de junho, o Taguaparque recebe a 2ª e 3ª etapa do Campeonato Brasiliense de Drift. A competição conta com pilotos de todo o país e tem programação agitada. Confira:

Dias 11 (Sábado) e 12 (Domingo) das 9h às 18h

Treino Livre;

Qualify;

Classificatória;

Batalhas;

Carona Radical.

O evento é pago com ingressos que variam de R$ 30 a R$ 200. Crianças de até 12 (doze) anos não paga, se acompanhada de um maior pagante.

O Drift

A técnica surgiu no Japão nos anos 70 e se baseia em realizar curvas deslizando a parte traseira do carro, atingindo altíssima velocidade. Controlando o nível de derrapagem, é possível fazer o veículo literalmente andar de lado, fazendo assim uma espécie de “balé”. No Brasil, a popularização veio por meio de jogos e filmes, como a saga “Velozes e Furiosos”. Hoje está vinculado a esportes de alta performance, como campeonatos de arrancada, corridas e apresentações automobilísticas.

SERVIÇO

Exposição Mega Drift Brasil no JK Shopping

Data: 1º a 09 de junho

Horário: Segunda-feira a sábado, de 10h às 22h, e domingo das 14h às 20h

Local: Praça Central JK Shopping

Visitação: Gratuita

Classificação indicativa: Livre