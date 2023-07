JK Shopping recebe encontro beneficente de carros modificados

Aberto ao público, evento reúne mais de 1.500 veículos customizados e de drift

O JK Shopping, em parceria com o Zero500 Club Cars, promove, no próximo domingo (23), das 14h às 18h, seu tradicional evento beneficente de carros modificados, no estacionamento G3. A exposição, que reúne cerca de 1.500 carros modificados, de drift e de arrancada, é a dica perfeita para quem curte essas máquinas e quer aprender um pouco mais sobre o assunto. Além disso, com o objetivo de arrecadar alimentos para doação à instituições e famílias carentes do Distrito Federal, o evento conta também com uma ação beneficente. A visitação ao espaço é gratuita e os interessados devem retirar o ingresso através do aplicativo Portal Auto Clubes.

Para os que desejam participar da arrecadação beneficente, os idealizadores do evento recomendam que o público leve até o local alimentos não perecíveis para doação. A equipe da Zero500 realiza, há dez anos, eventos sociais com o objetivo de apoiar famílias em situação de vulnerabilidade no DF. Ao longo desse período, já foram arrecadadas mais de 20 toneladas de alimentos, ajudando cerca de 10 mil pessoas carentes.

Serviço

Zero500 – Evento de Carros Modificados

Data: 23 de julho de 2023 (domingo)

Horário: das 14h às 18h

Local: Estacionamento G3, do JK Shopping

Entrada gratuita, com retirada dos ingressos no app Portal Auto Clubes