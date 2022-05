JK Shopping promove Festa Junina com entrada gratuita

Com tema “ O São João Voltou!”, o evento acontece nos dias 17 e 18 de junho no estacionamento do shopping

Canjica, quentão e muito forró! Esses são alguns dos ingredientes que vão agitar o “Arraiá do JK – O São João Voltou!”, que tem como intuito matar a saudade dos apaixonados pela tradicional comemoração. A Festa Junina acontece nos dias 17 e 18 de junho e contará com apresentações musicais de artistas famosos no cenário musical da cidade, como Só Pra Xamegar e Banda Balalaica, além de barracas com comidas típicas e uma decoração muito charmosa inspirada nas grandes festas de São João de Campina Grande e Caruaru. Ao ar livre, o evento acontece no estacionamento superior L1 do JK Shopping com entrada gratuita e opção de doação de 1kg de alimento não perecível ou um casaco/cobertor. E o melhor: o público poderá ir à festa vestidos a caráter. Os pais e mães podem usar toda a criatividade para escolher o look dos pequenos e celebrar esse retorno no melhor estilo! Foto/Reprodução O evento contará com shows, apresentações de quadrilhas juninas e animação para a criançada. Confira a programação completa e não fique de fora: 17/06 (sexta-feira) 17h30 – Animação Infantil com o grupo Happy Dreams 18h – Trio Luizão CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 19h – Quadrilha Sabugo de Milho 20h – Banda Balalaica 18/06 (sábado) 17h30 – Animação Infantil com o grupo Happy Dreams 18h – Trio Luizão CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE 19h – Quadrilha Sabugo de Milho 20h – Banda Só Pra Xamegar Serviço: “Arraiá do JK – O São Voltou!” CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Datas: 17 e 18 de junho Horários: das 17h às 22h Local: Estacionamento do JK Shopping CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Entrada: Solidária, tendo as opções de 1kg de alimento não perecível ou um casaco/cobertor. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE