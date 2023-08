JAM (Jazz + Soul) faz tributo a Joshua Redman com participação especial de Dirceu Décknes

A homenagem contará com o clarinetista e saxofonista Dirceu Décknes

O projeto JAM (Jazz + Soul) realiza, nesta quarta-feira (16), um tributo ao saxofonista e compositor de jazz norte-americano Joshua Redman. A homenagem contará com o clarinetista e saxofonista Dirceu Décknes, que será acompanhado por Kadu Araujo (guitarra), Misael Silvestre (teclado), Oswaldo Amorim (contrabaixo) e Pedro Almeida (bateria). O show acontece na Infinu, a partir das 20h.

Os ingressos custam a partir de R$ 25, com vendas pelo Sympla.

Joshua Redman ficou reconhecido não apenas por tocar com B.B King, Stevie Wonder e The Rolling Stones, mas também por seu trabalho solo. Já Dirceu Décknes, que irá fazer a homenagem com banda, é músico com mais de 20 anos de carreira. Além de ser autodidata na improvisação, já tocou com artistas reconhecidos no Brasil e exterior, tais como Moises Alves, Ademir Junior, Sidmar Vieira, Vitor Santos, Irving Acao, Idriss Boudrioua, dentre outros.

Serviço

JAM (Jazz + Soul) – Tributo a Joshua Redman com Dirceu Décknes

Quarta-feira, 16 de agosto

A partir das 20h

Local: Infinu Comunidade Criativa – CRS 506 Bloco A Loja 67

Ingressos a partir de R$ 25, com vendas pelo Sympla

Classificação: 16 anos

Informações/reservas: (61) 99447-8135