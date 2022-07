Itinerância Forrozeira leva forró em cima de um caminhão para as ruas de Ceilândia

Os maiores nomes da capital rodam a cidade até 03 de agosto com muito forró, xaxado, xote e baião

Não é novidade que o forró é um dos ritmos mais populares do Distrito Federal, principalmente quando falamos de Ceilândia. Com uma programação que envolve diversas vertentes do ritmo regional, o Itinerância Forrozeira retorna nesta sexta (29) e vai até 03 de agosto. Um dos maiores festivais gratuitos do segmento é organizado pela Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal (Asforró-DF) e conta com fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Moradores, trabalhadores e visitantes de Ceilândia serão agraciados com a batida inconfundível de grupos famosos da capital. Em cima do caminhão de som estarão, entre outros, Nilson Freire, Trio Fulores e Trio Siridó, que em 2022 comemora 50 anos de história.

A primeira edição do Itinerância aconteceu em 2012, quando a Asforró invadiu as feiras do DF com um caminhão de som para levar a alegria do forró. “Os grupos sempre gostaram de tocar no caminhão”, explica Marques Rodrigues, presidente da Associação e coordenador do projeto. “Com a pandemia e a exigência de distanciamento social, utilizamos o caminhão para rodar pelas quadras e percebemos a importância de levar a cultura para quem não pode ir até ela”, complementa.

A partir do caminhão de som, muito forró, xaxado, xote e baião, a festa conta com a presença de artistas que cultuam o gênero e preservam as raízes nordestinas, em uma das Regiões Administrativas que possui a maior pujança pelas tradições que puxam as festividades de São João de todo o país, Ceilândia. Neste time, artistas, grupos artísticos, mestres, praticantes, brincantes, grupos culturais populares, urbanos e rurais celebram juntos a força do forró tradicional e contam com o carinho do público.

A Asforró conta com mais de 50 grupos que participam de vários eventos e festivas pelo Distrito Federal. Para Marie, do grupo Fulores, o evento mostra a força das tradições nordestinas: “O Itinerancia nos deu oportunidade de viver uma experiência única. Participar de um projeto com tantos artistas de diferentes vertentes e histórias é a continuidade da nossa cultura.”

Serviço:

Itinerância Forrozeira

Quando:

29 de julho na Expansão do Setor O, QNQ e QNR com as atrações: Pardal e Azulão; Messias de Oliveira e Ramalho de Oliveira; Trio Os Forrozeiros do Nordeste; Trio Os Três do Forró; Trio M Som 3; Trio Malucos por Forró; Trio Cariri; Trio Nega Maluca; Trio Do Nordeste; e Trio Xoddó, a partir das 09:30;

30 de julho em Ceilândia Centro e Ceilândia Oeste com as atrações: Pardal e Azulão; Zé Moacir e Chico Chagas; Nilson Freire Só Pé de Serra; Trio Xililique; Trio Asa Norte; Trio Balançado; Trio Os mosqueteiros do Forró; Trio Os Cabras do Nordeste; Anastácio Oliveira & Trio Forró Pra Nóis; e Trio Raimundo do Forró, a partir das 09:30;

31 de julho no Setor P Sul e Por do Sol com as atrações: Pardal e Azulão; Zé Moacir e Chico Chagas; Trio Sanfona Nova; Trio Farol da Barca; Forró Legal; Nando Cantor Forrozeiro e Trio Trio Fortaleza; Trio K Entre Nois; Trio Mangabeira; e Janduy da Sanfona e Trio Rey, a partir das 09:30;

1º de agosto no trajeto Guariroba e Ceilandia Sul com as atrações: Pardal e Azulão; Trio Pernambuco; Carlos Silva &Trio Forrojada; Trio Espacial; Sacode Brasil; Trio Primavera; Jamelo e Trio Os Cobras do Baião; Trio Arte do Nordeste; e Forró Bamboleá, a partir das 09:30;

02 de agosto em Ceilândia Leste e Ceilandia Norte com as atrações: Pardal e Azulão; Trio Campo Alegre; Trio Guaraciaba; Trio Forrozão Ferro de Ouro; Trio Siridó; Trio Moral; Gonzaga o “Balanço do Forró”; Aninha Forrozeira e Sua Gente; e Trio Asa Branca, a partir das 09:30;

03 de agosto no Trajeto Setor Ó, Setor P Norte e Sol Nascente com as atrações: Pardal e Azulão; Trio Rei do Som; Luizão do Forró “É FORRÓ DU BOM”; Trio Cara Nova; Trio Fulores; Trio Forró BjÚ; Chicão e Trio os Brasas do Forró; Paulinho do Forró e Trio Xamego Bom; e Duda Pinheiro e Grupo Forró Maneiro, a partir das 09:30;

Ingresso: Gratuito