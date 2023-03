Israel Paixão comanda primeiro Café de Negócios para Artistas em Ceilândia

Artista vai compartilhar detalhes do edital FAC Conexões, que o apoiou na viagem para a Semana Internacional da Música em São Paulo

Networking, arte e troca de experiências não vão faltar no primeiro Café de Negócios para Artistas no Jovem de Expressão, em Ceilândia (DF). Liderada pelo rapper e compositor Israel Paixão, com participação especial do produtor cultural Mr.PinGO, a roda de conversa será realizada neste sábado (11/3), a partir das 9h.

No Café, o artista vai compartilhar detalhes da recente viagem para São Paulo. Israel participou da 10ª edição da Semana Internacional da Música (SIM SP) e realizou, juntamente com Bwayne, Rafa Black, Saraní e o produtor Lusi, a “Noite Black Brasília” em plena capital paulista.

A viagem foi possível graças ao apoio do edital FAC Conexões e, por isso, Israel e Mr.PinGO vão contar, com exclusividade para os artistas presentes no evento, como conseguiram esse suporte de recursos do Fundo de Apoio à Cultura.

“Essa oportunidade nos deu uma experiência maravilhosa de fazer uma turnê em São Paulo. Conseguimos nos conectar com pessoas que nem imaginávamos e nada mais justo do que compartilharmos como passamos por cada etapa com artistas que estão na mesma correria que nós”, ressalta Israel.

Israel Paixão é compositor, rapper, DJ e dançarino. Cria da Ceilândia, o artista venceu a 10ª edição do Brasília Independente, o concurso de música autoral da TV Globo, em 2019, com a faixa “Rolé”. Atualmente, roda as festas de Brasília, por meio do duo The Beat’s On, ao lado de Rafael Nino, além de seguir carreira solo. Também faz sucesso nas redes sociais com o quadro “Meu Feat no Hit”, em colaboração com o produtor musical Lusi.

Já o renomado agente cultural Mr.PinGo conduz a Sotero Produtora, empresa que realiza agenciamento de artistas, eventos, consultorias e palestras. PinGO venceu o Prêmio Profissionais da Música, em 2015, e se consolidou como influenciador do mercado musical ao trazer conteúdos de criatividade e reacts em seu perfil no Instagram, onde acumula 125 mil seguidores.

Serviço

1º Café de Negócios para Artistas

Dia: sábado (11/3)

Local: Jovem de Expressão – Ceilândia (DF)

Horário: a partir das 9h

Ingressos gratuitos no Sympla

Mais informações: (61) 98112-8626 / [email protected]