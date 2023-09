Irmãos Alok e Bhaskar fazem show no Mezanino da Torre de TV

O DJ Swarup, pai dos gêmeos, também estará na festa

Os irmãos gêmeos Alok e Bhaskar se apresentam no Mezanino da Torre de TV nesta quinta-feira (7), feriado do Dia da Independência. O evento começa à 0h de quinta para sexta e tem ingressos limitados, disponíveis pela Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 100.

O DJ Swarup, pai dos gêmeos, também estará na festa.

Atrações

Filho dos DJs Swarup – convidado especial na noite deste feriado – e Ekanta, Alok nasceu imerso na música eletrônica e começou a tocar bem cedo com o projeto Lógica, em parceria com o irmão, que é sócio do Mezanino e assina a curadoria artística da casa. Considerado melhor DJ do Brasil duas vezes pela publicação House Mag, Alok atingiu sucesso global com o hit “Hear Me Now”, lançada no fim de 2016, que atingiu 100 milhões de streams em poucos meses.

O artista, que soma várias posições de destaque em rankings Brasil afora, foi o primeiro brasileiro a atingir 1 bilhão de reproduções no Spotify. Com milhões de inscritos e seguidores nas principais plataformas digitais do momento, do DJ e produtor musical assina diversas parcerias com nomes da música eletrônica como Rooftime, Dubdogz e Vintage Culture, artistas nacionais, como Seu Jorge e Titãs, e do pop internacional, a exemplo de John Legend, Ava Max, Tove Lo e Ellie Goulding.

Depois de dar os primeiros passos na música com o projeto Lógica, aos 12 anos, ainda como hobby, Bhaskar ganhou destaque com faixas como “Feeling So High” – que foi tema da Tomorrowland Brasil – e “Fuego” entre 2016 e 2016. O DJ e produtor, dono de uma agenda intensa de shows, soma mais de 2,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com um repertório de hits que inclui “Infinity” e remixes como “Fica Tudo Bem” e “Infinito Particular”.

Um dos fundadores do festival Universo Paralello, Juarez Petrillo, pai dos dois DJs e conhecido pelo nome artístico Swarup, está imerso na música desde os tempos de berço e teve contato com o trance no fim dos anos 1996. Desde então, tornou-se um dos difusores do gênero musical e rodou o país nos principais eventos musicais e movimentou raves no Centro-Oeste.

Serviço:

After Hours – Alok, Bhaskar e special guest Swarup

Local: Mezanino BRB, rooftop da Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Data: 07 de setembro, 0h (meia-noite de quinta para sexta-feira)

Ingressos: via Bilheteria Digital

Preços: a partir de R$ 100 (lote promocional, valor sujeito a alteração)

Classificação indicativa: 18 anos