“Intokáveis” leva ao Capital Moto Week repertório autoral

No próximo dia 24 de julho, a banda Intokáveis sobe ao palco do Moto Bar, no Capital Moto Week 2022. O grupo brasiliense, formado em 2016, trará a turnê “Luganenhum” e o recém lançado trabalho de mesmo nome, com músicas autorais. A banda faz parte do novo movimento do Rock Brasília, que tem levado um novo público aos pubs da capital e reacendido a cena, em eventos como o Alto Volume, que ocorre todas às quartas-feiras no O’Rilley, da 409 Sul.

O grupo formado por Bruno Ramos (baixo), Dinho Ribeiro (guitarra), Suzano (voz), Daniel Silva (bateria) e Luã Araújo foi uma das bandas selecionadas para tocar no maior evento motociclístico da América Latina. Em seu repertório estão canções autorais que falam do cotidiano, de amor e de voltas por cima. Além do som inspirado no Indie Rock, Rock Arena, sem esquecer as melhores bandas da história do Rock Nacional é claro.

No último dia 29 de junho, a Intokáveis lançou seu primeiro álbum, denominado “Luganenhum”. A apresentação marcou o retorno da banda aos shows presenciais e a entrega ao público do trabalho de mais de um ano de gravações, que ocorreram em meio à pandemia de Covid-19.

Ao todo, o novo trabalho da banda – o primeiro em estúdio – conta com 12 músicas, que estão sendo lançadas aos poucos, como pede a nova cartilha de divulgação. As duas primeiras faixas, “Querendo Mais” e “Ninguém”, já podem ser encontradas no YouTube e nas plataformas de streamings. A intenção da banda é que as demais faixas sejam lançadas em um intervalo de 15 a 20 dias entre elas.

No próximo dia 23 de julho será a vez do single “Mitos da Caverna”, uma crítica à idolatria política em suas várias formas, seja de esquerda ou direita.

Desde sua estreia oficial, a banda já se apresentou em importantes casas de show e festivais de Brasília, como o O’Rilley Irish Pub, Una Britsh Pub, no Carnarock, Saloom Red Rock, Stadt Bar, e também na tenda do moto clube Dom Carabina – Capital Moto Week 2019 – e em eventos do Moto Clube Red Spirit.

Em 2019 a banda foi uma das vencedoras da seletiva popular do Samamba Rock 2019 e finalistas do Prêmio Saloon Red Rock do mesmo ano.

Este será o primeiro ano em que a Intokáveis entra em cena no Capital Moto Week sendo uma das bandas oficiais do evento.

Mais informações ou para contratar nossa banda: (61) 983138244, pelo Instagram Intokáveis ou pelo facebook.com/intokaveis