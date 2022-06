Intokáveis faz show de lançamento de seu primeiro álbum no Alto Volume

Acompanhados da banda Ultra Metade, eles sobem ao palco do O’Rilley, na 409 Sul, nesta quarta-feira (29), às 20h

O Alto Volume recebe, nesta quarta-feira (29), no palco do O’Rilley, o lançamento do primeiro álbum da banda Intokáveis: “Luganenhum”. A apresentação marcará o retorno da banda aos shows presenciais e a entrega ao público do trabalho de mais de um ano de gravações, que ocorreram em meio à pandemia de Covid-19.

Ao todo, o novo trabalho – o primeiro em estúdio – da banda formada por Bruno Ramos (baixo), Suzano (vocal), Daniel “Gurincrível (bateria) e Dinho Ribeiro (guitarra), conta com 12 músicas, que estão sendo lançadas aos poucos, como pede a nova cartilha de divulgação. No show desta quarta-feira, a banda promete levar o melhor do novo Rock Brasília ao palco.

“Estamos muito emocionados em voltar ao O’Rilley e ao Alto Volume, que sempre nos apoiou. A gravação desse disco era um sonho para nossa banda, que está na estrada há quase 6 anos e se via no momento de registrar aquilo que já vínhamos apresentando ao público, seja nas casas de show, seja nas apresentações que fizemos pela internet, além de quatro músicas novas. Agora e o momento de comemorar junto ao público e apresentar o resultado desse trabalho”, afirma o vocalista da Intokáveis, Suzano.

As duas primeiras faixas, “Querendo Mais” e “Ninguém”, já podem ser encontradas no YouTube e nas plataformas de streamings. A intenção da banda é que as demais faixas sejam lançadas em um intervalo de 15 a 20 dias entre elas.

Palco para o surgimento de novas caras do Rock autoral do Distrito Federal e Entorno, o Alto Volume já recebeu a Intokáveis em outras oportunidades. Parceria que rende agora o lançamento do álbum da banda.

“Será uma satisfação imensa receber, no Alto Volume, a banda Intokáveis. Ela que é uma parceira, com quem fizemos várias ações juntos, tanto no O’Rilley, quanto em live no Sinal Music e no Fala Alto, e agora no lançamento desse EP, em um momento tão importante. Estamos fazendo o aquecimento para o show do Capital Moto Week. Com certeza, nesta quarta, teremos um grande show da Intokáveis e da Ultra Metade”, Cezar.

Ultra Metade

A noite contará, ainda, com o som da banda Ultra Metade. Puxada pelo estilo conhecido como Punk Californiano, que deu vida no Brasil à bandas como CPM 22 e Detonautas. O grupo puxado Berg Pereira e uma junção de bandas que se desfizeram.

“Ficamos 15 anos parados. Meu irmão colocou pilha e decidimos voltar. Começamos a compor novas músicas, melhorar algumas que estavam paradas, lapidando. Foi quando veio a pandemia e ficamos dois anos e meio parados. Acabamos voltando com uma nova formação e é por isso que o nome é Ultra Metade”, lembra com bom-humor o líder da banda, Berg Pereira.

Álbum e turnê Luganenhum

O nome do primeiro álbum da banda Intokáveis é uma homenagem ao quadrinhista Stan Lee, escritor e produtor de histórias da editora Marvel. O local chamado Luganenhum é mencionado nas aventuras mais cósmicas da editora e aparece nos quadrinhos e em filmes da Universo Cinematográfico produzido pela Disney.

“’Estamos a um passo de Luganenhum’ e é por isso que escolhemos o nome. Aprendemos a perseverar e são esses passos rumo a nada que nos leva aonde almejamos”, completa Suzano.

Capital Moto Week

A banda Intokáveis foi uma das selecionadas como banda oficial do Capital Moto Week, onde se apresentará no Palco Moto Bar, dia 24 de julho. Além de suas músicas, o grupo trará alguns clássicos nacionais ao maior encontro moto ciclístico da América Latina.

Serviço

Alto Volume apresenta: Intokáveis e Ultra Metade

Local: O’Rilley na 409 Sul

Dia: 29 de Junho

Horário: 20h

Entrada: R$ 20