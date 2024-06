Intervenção poética no Eixão atrai leitores de todas as idades 

Com esteiras, almofadas e doces distribuídos no gramado mais famoso de Brasília, a poeta Marina Mara fez do Eixão do Lazer uma verdadeira experiência artística neste domingo (30). Através dos seus livros, disponibilizados para todos que passeavam pelo local, a escrita foi capaz de emocionar e envolver inúmeros leitores que saíram de lá com suas obras em mãos.

Para quem para ali na altura da 207 norte, Marina fala de poesia, lê e escuta histórias do público. A intervenção “Poesia Grátis” aconteceu junto com o Eixão do Jazz, o que já garantiu, além da boa leitura, uma boa música. Marina convidou o público a vivenciar a poesia de uma forma diferente, e recitou seus poemas olho no olho. “A intervenção funciona como um convite para que as pessoas se desconectem do ritmo frenético do dia a dia. A ideia é proporcionar uma experiência íntima e transformadora”, comentou a escritora.

Foto: Mayra Dias/Jornal de Brasília

Diante do entusiasmo do filho Benjamim, de 8 anos, que se diz escritor, o pai Plinio Bonfim disse que o cantinho de Marina chama atenção. “Meus filhos viram os livros e as almofadas e, como eles gostam muito de ler e de conversar, eles quiseram sentar com ela”, relatou o morador de Arniqueiras. “Acho muito importante esse tipo de intervenção, pois ajuda a desenvolver habilidades. Pra quem gosta de leitura e arte, essa é uma boa parada”, acrescentou.

Gabriele Paiva, de 36 anos, também aproveitou o momento para garantir o seu livro. Ela já conhecia Marina e, como uma leitora assídua, não podia deixar de prestigiar a amiga neste domingo. “Ela é uma excelente poeta, escreve sobre feminismo e sobre mulheres guerreiras. Adoro a arte dela”, comentou a moradora do Grande Colorado.

Foto: Mayra Dias/Jornal de Brasília

Quem também não deixou de garantir a sua obra foi Déborah Minardi, moradora da Asa Norte. Ao JBr, a produtora contou que admira muito o trabalho da escritora. “Acho muito legal esse trabalho de arte completa que ela apresenta, pra mim ela é uma referência de escritora e artista”.

Marina já expôs seus poemas em banheiros públicos, no metrô, no cinema e em museus. A poesia é seu ativismo. Para a poeta, “A poesia cura mais que livro de autoajuda. Não tem efeito colateral e é recomendado para todas as idades”

Durante o evento de domingo, os livros da escritora estiveram disponíveis a preços “poéticos”, tornando a literatura ainda mais acessível. “Quero espalhar essa arte pelo mundo de uma forma acessível e acolhedora. Sempre acreditei no poder transformador da poesia e quis criar um espaço onde as pessoas pudessem vivenciar isso de forma direta e pessoal”, comentou a poetisa.

Ao JBr, Marina afirmou acreditar que a poesia tem o poder de curar, inspirar e transformar vidas. “Além disso, tornar a literatura acessível com livros a preços poéticos é uma forma de incentivar a leitura e a apreciação da poesia”, argumenta. “Já realizei intervenções em diversos contextos e sempre recebo feedbacks positivos. Muitas pessoas compartilham como se sentiram tocadas e transformadas pela poesia. Esses feedbacks confirmam o poder transformador da poesia e me motivam a continuar com essas iniciativas”, finalizou Mara.

Sobre Marina

Foto: Mayra Dias/Jornal de Brasília

Marina Mara nasceu em Taguatinga é uma figura multifacetada no cenário artístico. Escritora e poeta, seu quinto livro chama-se “Lendas Candangas”. Marina é mestra em Artes Visuais e doutoranda em Literatura pela Universidade de Brasília. Além de suas atividades como roteirista e gestora cultural, ela também é atriz e diretora de filmes experimentais que integram poesia, tecnologias e ativismo social. Com mais de uma década de experiência, Marina ministra cursos e oficinas literárias e libertárias por todo o Brasil. A próxima Oficina é na Livraria Circulares e tem foco no medo e na vergonha que os novos poetas têm de mostrar seus versos.