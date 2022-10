INSS e Ministério do Trabalho e Previdência realizam Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social

Brasília vai ser palco de grandes debates na área de previdência e gestão pública

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) promovem o Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social (Congeps), correalizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O evento será realizado no Instituto Sezerdello Corrêa, de 16 a 18 de novembro, em Brasília (DF), com possibilidade de participação presencial e on-line. A primeira edição do Congeps faz parte do início das comemorações dos 100 anos da Previdência Social, a ser celebrado em 24/01/2023.

O congresso será realizado por meio de conferências, palestras e mesas redondas, mediante inscrições para a participação presencial e para a transmissão on-line. Os encontros propõem trazer reflexões múltiplas e complementares, enriquecidas com estudos de casos e relatos de experiências, em temas diversos, segmentados por eixos e áreas temáticas, tais como previdência social, gestão do atendimento, automação de serviços, gestão do conhecimento na era digital e os desafios para a gestão de pessoas face às novas modalidades de trabalho nas organizações.

O evento será direcionado a servidores do INSS, representantes de instituições internacionais de previdência, servidores públicos das diversas esferas, colaboradores de empresas prestadoras de serviços públicos, profissionais da área da gestão, administração pública e comunidade científica em geral. O Congeps está em parceria com a revista científica da Universidade Federal do Ceará – UFC, a Nomos (Qualis A).

Grandes nomes em um mesmo palco – Palestrantes nacionais e internacionais, na vanguarda das discussões mundiais, vão enriquecer as mais diversas temáticas que abrem uma janela de oportunidades para reflexões, soluções e avanços na gestão do serviço público como um todo. Mais do que um congresso, o Congeps vai direcionar reflexões, buscar soluções com objetivo de melhorar a gestão do serviço público.

Palestrantes – Entre os convidados estão o diretor-presidente do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS), Paulo Tafner, o Secretário-Geral da Associação Internacional de Seguridade Social (AISS), Marcelo Caetano, a Secretária-Geral da Organização Ibero-Americana de Seguridade Social (OISS), Gina Riãno; o diretor de Controle e Prevenção no Ministério de Seguridade na Argentina, Rodrigo Nicolás Cerutti, o chefe de programas da Divisão de Desenvolvimento do Ministério do Trabalho do Chile, Cristián Rojas, o Secretário-Geral do Centro Latino Americano de Desenvolvimento (CLAD), Francisco Velázquez, o

coordenador do Grupo de Estudos Internacional (In)Justiça Internacional, Simon Pridaux. Ele foi professor Associado de Bem-Estar Social, Estudos sobre Deficiência e Crime na Escola de Sociologia e Política Social da Universidade de Leeds (Inglaterra). O último dia do evento contará com a palestra do sociólogo do trabalho, o italiano Domenico De Masi, autor do livro “Ócio Criativo”.

Eixos – O Congeps está organizado em três grandes eixos temáticos: o cidadão; os processos e serviços; e a gestão de pessoas. Os eixos foram pensados a partir de questões mobilizadoras que nortearão a programação dos três dias de evento, integrando, conectando e articulando o pensamento de pesquisadores de âmbito nacional e internacional, promovendo reflexões múltiplas e complementares, enriquecidas com estudos de casos e relatos de experiências em temas diversos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

1.º Dia: Mundo

Palestrantes internacionais, conjunturas e experiências em previdência e gestão de serviços públicos pelo mundo.

Procuramos responder ao questionamento:

Em que conjuntura estamos inseridos e como outros países conseguiram superar o nosso atual estado das coisas?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

2.º Dia: Soluções

Novas experiências e reflexões sobre os temas com estudos de casos. Aprendizados.

Que lições podemos extrair do que está sendo feito?

3.º Dia: Futuros

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Perspectivas de futuro para a organização das pessoas, dos processos e do trabalho.

Novas tecnologias e novos paradigmas.

Para onde nos direcionaremos?

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Convergência e Integração – A variedade temática do Congeps passa por transparência, responsabilidade corporativa, equidade, inovação. E vai muito além. As ações propostas trazem ao mesmo ambiente abordagens diversas de inovação no setor público como:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Melhoria do atendimento ao cidadão

Governo aberto, participação e democracia

Serviços e processos em foco

Governança digital e automação de processos

Produtividade e qualidade dos serviços

Interoperabilidade

Automação de processos

Compliance na Administração Pública

Desafios para a gestão de pessoas

Saúde e qualidade de vida

Educação corporativa

Inscrições – Acessar https://congeps.inss.gov.br, clicar em inscrição, e seguir as orientações. A apresentação do comprovante de inscrição será obrigatória para a entrada no congresso.

Site do congresso: https://congeps.inss.gov.br