Inscrições para o Festival Bar em Bar vão até o dia 15 de novembro

De 26 de novembro a 13 de dezembro, a Abrasel e o Sindhobar promovem o Festival Bar em Bar, que oferece ao público a oportunidade de degustar petiscos especiais com preços promocionais (R$35). Os petiscos podem ser criados especialmente para o festival ou podem ser petiscos já existentes no cardápio. Esta edição tem um diferencial: as iguarias poderão ser pedidas in loco, via delivery ou via take away. E as inscrições já estão abertas e vão até o dia 15 de novembro. Podem participar tanto associados Abrasel e Sindhobar quanto não associados. Restaurantes que possuam serviço de Happy Hour também podem participar, desde que o petisco esteja no cardápio durante o Festival.