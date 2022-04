Inscrições abertas para curso de Mediação em Artes Cênicas

Formação será realizada no mês de maio, com seis encontros presenciais. Inscrições gratuitas ficam abertas até o dia 29 de abril

As Artes Cênicas vão muito além do entretenimento e podem abrir caminhos para o reconhecimento de identidades, para o pensamento crítico e outros processos educativos. Buscando ampliar a potência do teatro e a formação de novos públicos no Distrito Federal, a Mediato promove, durante o mês de maio, o Curso de Mediação em Artes Cênicas. A proposta é voltada a artistas-educadores e estudantes que desejam trabalhar com mediação cultural.

As inscrições para o curso são gratuitas e ficam abertas até o dia 29 de abril, por meio de formulário disponível no site www.mediato.art.br e no perfil do instagram @mediato.art. As aulas serão ministradas presencialmente entre os dias 9 e 18 de maio, das 19h às 22h, em local ainda a confirmar. Ao final do curso, serão selecionados quatro mediadores para contratação imediata em um projeto cultural que será realizado em escolas públicas.

O curso conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal e tem como ideia central colaborar para a formação continuada de artistas-educadores e contribuir com a difusão e o fortalecimento do trabalho de mediação cultural no DF, em especial a mediação para o teatro. O projeto pretende ainda formar uma rede de colaboradores capacitados com uma metodologia sensível e inovadora, fomentando novos empregos na área da arte-educação.

Metodologia

A metodologia do curso propõe a união de estudos teóricos e práticos sobre a recepção teatral, educação estética e pedagogia do teatro, onde os participantes irão aprender as etapas para se criar um plano de mediação aplicável a espectadores das artes cênicas. Durante a qualificação, será oferecida ainda uma palestra introdutória sobre acessibilidade na mediação cultural e na arte-educação, abordando a legislação, os recursos essenciais e a importância deste tema para a mediação.

O curso será ministrado por Arlene von Sohsten e Luênia Guedes, coordenadoras da Mediato, iniciativa que atua na área de mediação cultural no DF desde 2010. Em 12 anos, mais de 48 mil alunos de 123 escolas do DF foram atendidos, através de programas educativos para Artes Visuais, Artes Cênicas e Educação Patrimonial. Desde 2014, a iniciativa desenvolve um trabalho inovador de mediação para o teatro, intitulado “Mediato Diálogo com Espectadores”, sendo precursora desta abordagem no Centro-Oeste.

Foto|Tatiana Reis

Facilitadoras

Arlene von Sohsten

É coordenadora pedagógica do Museu Educativo, programa educativo do Museu Nacional da República, realizado pelo Instituto Bem Cultural (IBC). É mestre em Artes Cênicas (UnB) e professora de Arte, tendo lecionado na Educação Básica e na Faculdade de Artes Dulcina de Moraes. Tem 11 anos de experiência como coordenadora de programas educativos, com atuação no Espaço Cultural Renato Russo e em exposições temporárias na Câmara dos Deputados, Palácio do Planalto e Embaixada da Bélgica. Desde 2014, realiza o Mediato Diálogo com Espectadores, projeto inovador de mediação para as artes da cena, que ganhou destaque da CAPES pela aplicabilidade e alcance de público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Luênia Guedes

Artista-educadora, cenógrafa e pesquisadora em artes. É supervisora pedagógica no Museu Educativo, programa educativo do Museu Nacional da República, realizado pelo Instituto Bem Cultural (IBC). Há 10 anos, atua como multiartista no Distrito Federal, tanto na produção artística como no campo da arte-educação, promovendo a democratização da experiência artística e a formação de novos públicos. É cogestora da Mediato e membro-fundadora do Coletivo Entrevazios. É mestre e licenciada em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. É também graduada em Tecnologia em Produção Publicitária, pelo ICESP.

SERVIÇO

Curso de Mediação em Artes Cênicas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Inscrições: até 29 de abril, pelo site www.mediato.art.br

Aulas: 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de maio, das 19h às 22h

Onde: presencialmente, em local ainda a confirmar

Contato: [email protected]

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redes sociais: @mediato.art – www.instagram.com/mediato.art

Assessoria de imprensa: 61 9.8575.8500