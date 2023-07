Ingressos para turnê “Sorriso As Antigas” em Brasília estão à venda

O evento está marcado para ocorrer em 4 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Os ingressos para a turnê “Sorriso – As Antigas” do grupo de pagode Sorriso Maroto em Brasília começaram a ser vendidos ao meio-dia desta quinta-feira (6) no site Ingresse. O evento está marcado para ocorrer em 4 de novembro, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

O show será dividido em duas áreas que levam o nome de músicas da banda: Frontstage Me Olha nos Olhos e Camarote Diz que Quer Ficar. Os preços dos ingressos variam entre R$ 80 e R$ 130 (meia-entrada). As duas dão acesso à beira do palco.

O show será uma viagem no tempo, percorrendo o acervo de 24 anos de carreira e as diferentes fases do Sorriso Maroto. No repertório, os fãs poderão curtir grandes sucessos do grupo, como “Ainda Gosto de Você”, “Fica Combinado Assim”, “Sinais”, “Primeira Namorada”, “Me Olha nos Olhos”, “Futuro Prometido”, “Clichê”, “Guerra Fria” e muitos, muitos outros.

Parte do valor arrecadado dos ingressos vendidos será direcionada para o projeto “Espalhando Sorrisos”. Criada pela banda em 2023, a ação nasceu com o objetivo de promover a inclusão social por meio da odontologia.

Serviço:

“Sorriso Maroto – As Antigas” em Brasília

04 de novembro de 2023 (sábado)

A partir das 18h

Local do evento: Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade

Ingressos à venda no site Ingresse

Mais informações: @sorrisoasantigas