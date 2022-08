Ingressos para o Corona Sunsets começam a ser vendidos nesta quarta (31)

Evento acontece à Beira Lago, no Setor de Clubes Sul, no dia 24 de setembro, a partir das 15h

A Funn e a Influ Produções, em parceria com a cerveja Corona, vão trazer a Brasília o Corona Sunsets. O evento ocorre no dia 24 de setembro, à Beira Lago, no Setor de Clubes Sul, e os ingressos começam a ser vendidos amanhã (31), no site da Ingresse.

Presente em Brasília desde 2015, a festa Corona Sunsets se popularizou em São Paulo e no Rio de Janeiro, e o sucesso se alastrou por diversas capitais do Brasil. O evento também está presente em diversos países, como Estados Unidos, México, Itália e Colômbia. As atrações da edição deste ano em Brasília ainda serão confirmadas.

Serviço

Corona Sunsets Brasília

Quando: 24 de setembro, a partir das 15h

Onde: Beira Lago

Quanto: A pré-venda geral (31/8) sai por R$90

*valores sujeitos à alteração sem aviso prévio