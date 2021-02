Feira Varanda + Sarau Marcante na Infinu

PUBLICIDADE

Que tal aproveitar o feriado – que seria de carnaval, mas é melhor não falarmos sobre isso – com atividades seguras, ao ar livre e seguindo todos os protocolos de segurança no combate ao Covid-19. A proposta da Infinu para esses dias nostálgicos, provocado pela ausência da folia, pode te ajudar a superar esse momento. Serão vários dias de programação com moda, música, exposição de arte, literatura e ocupação urbana para toda a família. As ações acontecem de sexta (12) a terça (16), na Praça das Avós, área externa da Comunidade Criativa, na quadra 506 da W3 Sul, entre 10h e 22h.

Para começar a Varanda BsB, coletivo criativo que reúne designers, artistas e artesãos brasilienses, estará presente durante todos os dias nos quais a casa abrirá no feriado, fomentando o empreendedorismo local como forma de valorizar a arte e a cultura do DF. O objetivo é fortalecer o consumo consciente e privilegiar os trabalhos autorais e sustentáveis daqui, com um olhar para a preservação do nosso planeta. Os expositores estarão no local com diversos produtos à venda das 10h às 19h. Entre os confirmados estão @kiyomihandmade, @pompomstore, @laninaloja, @_print.power_,@cabecafeitaatelie,@kiyomihandmade, @caveiroll_store, @andreaneves.designer, @adotenoquadradinho, @useall_lingerie, @entrelinhas.suzifrasao, @kombini__. O editorial Infinu + Feira varanda (fotos em anexo) foi produzido pela fotógrafa @sarahmfotografia.

No sábado (13), de 10h às 14h, o Sarau Marcante dará espaço e voz para escritores, poetas, artistas e público presente para, de modo geral, se expressarem com o tema “Poesias de Carnaval”, de maneira livre e informal. A ação que teve diversas edições em 2019 e apenas quatro em 2020, devido à pandemia, acontecerá na Praça das Avós, área externa da Infinu. À frente do projeto estão Marco Fabrício e Nathan Kacowicz. Além do Sarau, também haverá contação de história para os pequenos com Marcos Miranda, Flávia Ribas, Íris Borges, Clara Arreguy e Débora Bianca, bem como a venda de livros no local.

Drinks para que te quero!

Ainda na sexta (12) acontece a Ação Drink Libido, com 30% de desconto na bebida que leva catuaba, limão, chá de maracujá e licor de gengibre com cítricos. Na matinê sonora, soul, r’n’b e black music a cargo dos DJs Calixx e Mak. No sábado (13) será a vez da Ação Babuxca, com três sabores: limão, frutas vermelhas e tangerina com pimenta, com valor de R$10, uma dose e, a dose tripla, saindo por R$20. Neste dia, o controle da nave fica a cargo da Craudi Social Club, com destaques para o Forró Red Light, por meio de seu membro Rami, e do produtor Klap. Domingo (14), dia do tradicional Temprano Lounge, acontece a Ação Gingibre, com a deliciosa e famosa mistura de gin com gengibre na promoção: compre três e leve quatro. Na segunda (15) a Ação da Sidra Sina e Baer Matcha, ocupará o espaço com a promoção leve 3 e pague 2. Para terça (16), a casa preparou, ainda, uma Ação Surpresa com as cervejarias da cidade que farão venda exclusiva na Infinu.

Extra-Sensorial Alegria

Para completar o recheio da programação do final de semana, o público poderá observar as cores vibrantes, o pontilhismo e as multiformas características das expressões artísticas escolhidas pelo venezuelano Maldonado Díaz para desenvolver seus trabalhos nos últimos 49 anos. Referência internacional na arte naif, o artista plástico apresenta na Infinu a exposição Extrasensorial Alegria, em parte pintada durante sua residência na Praça das Avós durante o mês de novembro. A mostra inaugurou a Galeria Vertical, novo espaço da casa dedicado às belas artes – capacidade máxima de 02 pessoas por visita – e ficará em cartaz até o final de fevereiro. Você não pode perder!

Bruch + Música + De Dia

De origem britânica, o brunch se popularizou no Brasil como uma refeição que combina café da manhã com almoço. Hoje, a Infinu conta com três opções de brunch com abordagens distintas, mas igualmente saborosas, saudáveis e nutritivas. Das 10h às 16h, a Comedoria Sazonal, a Il Giorno e o Antonieta Café, cada qual ao seu estilo, terão brunchs com cafés, sucos, produtos e frutas frescas, alimentos plant based e opções com e sem glúten. Lembrando que a W3 estará aberta no domingo das 6h às 17h e que a Infinu terá, neste fim de semana, a presença do Tio Kiko, parceiro de longa data do Picnik, que estará com brinquedos infláveis nas imediações da Infinu, das 9h às 17h.

Serviço

Feira Varanda + Sarau Marcante na Infinu

LOCAL: Infinu – W3 Sul, 506, Bloco A, loja 67 – Entrada pela praça

DIA: Sexta (12), Sábado (13), Domingo (14), segunda (15), terça (16)

TRANSMISSÃO ONLINE: TWITCH.TV/INFINUBSB

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA CASA: 10h às 22h

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: LIVRE

CONTATO: (61) 98292-8194