Inauguração do Bar do Chicão com BNegão

Localizado no Conic, o bar abrirá as portas no próximo sábado (23) com o ex-Planet Hemp nos discos

Novidade na vida noturna de Brasília. Dos mesmos criadores da Birosca e do Sub Dulcina surge o Chicão, a nova opção cultural e gastronômica do Setor de Diversões Sul, o famoso CONIC. Com uma pegada tropical, exaltando tudo que há de mais brasileiro, em um espaço democrático e aberto à diversidade, a casa promete ser um local com música boa, sorrisos, liberdade de expressão, diversidade e bebida gelada. A abertura contará com a apresentação DJ e rapper BNegão, além dos DJ’s Kaká (Birosca) e Ops (Criolina).

O Chicão chega para fortalecer os processos de revitalização do CONIC, por meio do material humano e artístico, exercendo sua função cultural e atuando como um vetor da classe artística da cidade. O Bar funcionará sempre às sextas e sábados, com a proposta de abraçar a música brasileira, os ritmos latinos, todas as vertentes da black music e também os sons da cultura africana.

Serviço:

Abertura do Chicão com BNegão

Local: SDS BLOCO G LOJA 29 – ED BARACAT. Em frente ao antigo Espaço Galeria e à loja Overstreet

Horário: Das 20h às 3h

Atrações:

DJ B Negão

DJ Ops

DJ Kaka

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: das 20h às 3h

ENTRADA: 3º lote – R$200 a mesa

CLASSIFICAÇÃO: 18 anos