Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval do Rio de 2023

Rio de Janeiro – RJ

A Imperatriz Leopoldinense é a grande campeã do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro de 2023.

Este é o 9º título da agremiação. A última vitória havia sido em 2001.

Em seu enredo, a escola se baseou na literatura de cordel para contar a história do cangaceiro Lampião.

A Imperatriz desfilou no 2º dia das apresentações e havia saído como uma das principais favoritas para ganhar o título.