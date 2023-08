Ilustrações e diversidade no Museu da República

O encontro acontece desde 2009, e neste ano apresenta nova edição com entrada gratuita e programação para todos os gostos

A 7ª edição do Rabiscão Ilustrado vai reunir ilustradores profissionais e amadores no Anexo do Museu da República nos dias 5 e 6 de agosto, das 11h às 19h. O encontro acontece desde 2009, e neste ano apresenta nova edição com entrada gratuita e programação para todos os gostos.

O evento é pioneiro da capital federal na área de ilustração, design e criatividade. Ele surgiu de forma espontânea a partir de encontros entre ilustradores amadores e profissionais que se encontravam por bares e cafés da cidade para desenharem em conjunto, prática conhecida mundialmente como drink and draw. “A gente estendia um papel nas mesas e convidava os ilustradores de Brasília. Era um momento para trocar ideias e informações sobre o mercado”, conta Janaina Coe, organizadora do evento.

A partir de 2019, o Rabiscão se consolidou como feira que reúne artistas regionais e do Brasil em um espaço de vendas que leva ao público trabalhos de diversos gêneros. Janaína acredita que era preciso criar espaços para os ilustradores poderem, não só divulgarem o trabalho, mas também ganharem dinheiro e viver do que eles amam. “Começamos uma feira menor na 407 norte e agora estamos na sétima edição”, adiciona.

A 7ª edição

Durante o evento, os ilustradores presentes venderão prints, adesivos, bottons, camisetas e outros produtos repletos de originalidade. Em média, são 60 expositores que vão participar do encontro. A programação vai ter tatuagem no Flash Day do Estúdio Vespa, Micaele Caratti e Nikita, música, comidinhas, café, cerveja, e mesa colaborativa de desenho.

A oportunidade para quem quiser comprar peças únicas e criativas, é nesses dois dias de feira, e ainda, conhecer o trabalho incrível produzido por artistas locais. Ainda em um dos cartões postais da cidade. Janaina espera a presença de um público legal, para aproveitarem o lindo trabalho que vai ser exposto. “A gente se esforça muito na curadoria do evento, e cada vez aparecem novos talentos, a gente tenta sempre renovar e ter gente nova, ajudar a divulgar o trabalho de quem está começando, de quem ainda não teve oportunidade”, comenta. A organizadora aponta que um museu é um espaço de arte, e normalmente os ilustradores não têm a oportunidade de estar dentro de um museu, então é importante criar esse vínculo entre o espaço cultural e os ilustradores. E ainda entre os ilustradores e o público. Ela conta que as crianças que já foram nas últimas edições, amaram participar e poder desenhar com os pais, e fica feliz por criar esse espaço de encontro entre ilustradores e o público.

Para ela, o Rabiscão mostra primeiro que a atividade artística pode sim ser um meio de vida. Janaina destaca que é importante, deixar de achar que o artista tem que estar sempre passando necessidade, porque ele também precisa pagar os boletos.

A ilustradora reforça que é muito orgânica a representatividade de minorias no evento, mas acredita que as mulheres e pessoas pretas de Brasília estão produzindo mais arte que a média. Sempre no Rabiscão tem muito mais mulher”. Ela acredita que neste ano são 70% de mulheres presentes como expositoras.

Participam da edição, o designer e ilustrador Dnego Justino, a ilustradora Yasmim Hassegawa, o multiartista Daniel Carvalho (Ilustroide), o quadrinista Caio Gomez, a ilustradora Clarissa Paiva, a multiartista Dona Dora, entre muitos outros nomes que enriquecem a cena criativa do DF. Imperdível!

A designer conta que antes de ser uma das organizadoras, ela participava do evento. “É muito legal e interessante ver como as pessoas foram se profissionalizando cada vez mais e fazendo outras feiras pelo Brasil, muitos dos expositores também estão na CCXP”. Além dela, estão à frente da organização do evento, os designers e realizadores Reinaldo Dimon e Vanessa Navarro, em parceria com a Pupila, empresa voltada para o impulsionamento de criatividade tátil.

Serviço

Rabiscão Ilustrado – 7ª edição

05 e 06 de agosto, sábado e domingo

Anexo do Museu da República

11h às 19h

Entrada franca e classificação livre