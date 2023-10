III Brasília in Concert com o Duo Fukuda Astrachan terá única apresentação na capital federal

Mestras, a violinista Elisa Fukuda e a pianista Vera Astrachan farão apresentação na Escola de Música de Brasília e vão reviver compositores eternizados como Mozart, Guarnieri, Debussy e César Franck

Parceiras da Música de Câmara no Brasil (música erudita composta para um pequeno grupo de instrumentos ou vozes), a violinista Elisa Fukuda e a pianista Vera Astrachan fazem sucesso no Brasil e no mundo. Agora, elas estarão na capital do país para apresentar o III Brasília in Concert com o Duo Fukuda Astrachan.

Por aqui, elas irão interpretar clássicos de eternos compositores como Mozart, Guarnieri, Debussy e César Franck em única apresentação neste sábado (4), às 19h, no Teatro da Escola de Música de Brasília (602 Sul – L2). O evento conta com o patrocínio de Isaac Francisco, e parte da verba será revertida para melhorias na EMB.

Com mais de 20 anos de atividade, o duo (a violinista Elisa Fukuda e a pianista Vera Astrachan) tem se apresentado em importantes eventos e salas de concerto do Brasil, destacando Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP), Sala Cecília Meireles (Rio de Janeiro), Fundação Maria Luisa e Oscar Americano (São Paulo), Centro Cultural Banco do Brasil (São Paulo), Universidade Federal de Minas Gerais/Conservatório (Belo Horizonte) e Instituto Ling (Porto Alegre), Capela Santa Maria (Curitiba)

“Franck e Guarnieri”, recente disco do duo lançado em 2013 pelo selo “Clássicos” tem recebido grandes elogios da crítica especializada. O jornal Folha de S. Paulo escreveu: “a virtuosística Sonata de César Franck merece neste CD uma leitura vigorosa e bem pensada, enquanto o universo sonoro de Guarnieri é visitado com verve e senso de estilo”.

A realização é da Cia de Cantores Líricos de Brasília e Da Petri produções. “E será a única oportunidade que teremos neste ano, para encerrar 2023, de ver este duo magnífico”, destaca a produtora e diretora da Cia. De Cantores Líricos de Brasília, Renata Dourado.

Serviço:

III Brasília in Concert com o Duo Fukuda Astrachan

Sábado, 4 de novembro

A partir das 19h

Local: Escola de Música de Brasília (602 Sul)

Ingressos: R$ 40 (meia). Vendas pelo Sympla

Livre para todos os públicos