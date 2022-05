II Encontro de Mamulengos do DF realiza seminário no Espaço Cultural Renato Russo

Serão três dias de apresentações e diálogos em prol da salvaguarda do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste no Distrito Federal

Nos meses de maio e junho, a Associação Fuzuê de Arte e Cultura, em parceria com a Associação Candanga de Teatro de Bonecos – ACTB, realiza o II Encontro de Mamulengos do Distrito Federal. Integrando 14 grupos que compõem o Catálogo de Mamulengos do DF, o projeto promoverá apresentações, oficinas e diálogos abertos sobre essa genuína tradição cultural brasileira. O encontro é dividido em três etapas, iniciando com o Seminário de Formação nos dias 25, 26 e 27 de maio, no Espaço Cultural Renato Russo.

Aberto ao público e com entrada franca, o seminário contará com apresentações culturais de mamulengo, mesas temáticas e oficina. Dentro da programação, será realizado também o lançamento do Catálogo de Mamulengos do Distrito Federal, onde são apresentados mestres, mestras e brincantes de Mamulengo do DF e entorno. Paralelo aos espetáculos e debates, o público poderá prestigiar uma exposição de malas e bonecos, aberta a visitação durante os três dias de programação.

O Mamulengo é uma forma de expressão cultural de origens nordestinas, reconhecida como patrimônio imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, desde 2015. O Seminário de Formação inicia o II Encontro de Mamulengos por se configurar como um importante espaço de articulação para promover ações de salvaguarda dessa tradição cultural no DF. Uma construção coletiva de bonequeiros e brincantes de várias gerações.

Distrito Federal: Terra de Mamulengos

O inventário de registro nacional do Mamulengo (Teatro de Bonecos Popular do Nordeste) constatou que o Distrito Federal é a unidade da federação com o maior número de brincantes e grupos de mamulengo fora da região Nordeste. Diante dessa efervescente cena, bonequeiros e brincantes locais apresentarão à Secretaria de Cultura, com o apoio do Iphan-DF, pedido de reconhecimento e registro do Mamulengo como patrimônio cultural distrital. A entrega simbólica do pedido será realizada na abertura do Seminário de Formação, na manhã do dia 25, e busca fortalecer políticas públicas locais de salvaguarda.

Roda de Mamulengos e Educação Patrimonial nas Escolas

Após a realização do Seminário de Formação, o II Encontro de Mamulengos do Distrito Federal ocupará a Torre de TV no dia 29 de maio, domingo, com a celebrativa Roda de Mamulengos. Será uma tarde inteira de apresentações gratuitas e simultâneas, reunindo os grupos e brincantes participantes do Catálogo de Mamulengos do DF e da Associação Candanga de Teatro de Bonecos.

A terceira e última etapa do encontro será realizada entre os dias 30 de maio e 15 de junho, com ações de educação patrimonial em escolas públicas. Serão realizadas 30 apresentações no formato de aula-espetáculo e duas oficinas de confecção de bonecos com a mestra Tetê Alcândida, abrangendo unidades de ensino de diferentes regiões administrativas.

O II Encontro de Mamulengos do DF é realizado pela Associação Candanga de Teatro de Bonecos – ACTB, em parceria com a Associação Fuzuê de Arte e Cultura. Conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – FAC/DF e com apoio da Superintendência do Iphan-DF.

Programação – Seminário no Espaço Cultural Renato Russo

25/05 a 27/05: Exposição de malas e bonecos

25/05 | quarta-feira

9h às 10h30: Abertura com representantes da ACTB, Departamento de Patrimônio Imaterial e Departamento de Cooperação e Fomento do Iphan, Superintendência do Iphan-DF, Secretaria de Cultura (SECEC-DF) e Secretaria de Educação (SEEDF) e Associação dos Forrozeiros do Distrito Federal;

10h30 às 11h15: Espetáculos de Mamulengo e entrega simbólica do Pedido de Registro Distrital;

13h30 às 16h: Lançamento do Catálogo de Mamulengos do DF – com Maria Villar. Mesa temática “A História do Mamulengo no Distrito Federal” – com Chico Simões, Aguinaldo Algodão, Tetê Alcândida, Josias Wanzeller, Carlos Machado e membros do Iphan-DF (mediação);

17h: Espetáculo com grupos integrantes do Catálogo de Mamulengos do DF;

26/05 | quinta-feira

9h30 às 12h: Mesa temática on-line “Centros de Referência em Teatro de Bonecos” – com representantes do Museu de Topic Tolosa (Espanha), Museu do Mamulengo (Glória do Goitá/PE), Trapusteros Teatro (DF) e Izabela Brochado (mediação);

13h30: Oficina de projetos “Como viabilizar um Centro de Referência no DF? Experiências, formatos e possibilidades” – com o Iphan-DF;

27/05 | sexta-feira

9h às 11h: Roda de conversa “Calendário cultural do mamulengo no DF e ações de salvaguarda contínuas” – com representantes da SECEC, SEE, Iphan e bonequeiros

11h às 11h30: Espetáculo com grupos integrantes do Catálogo de Mamulengos do DF

Atrações da Roda de Mamulengos na Torre de TV

29/05 | domingo – de 14h às 17h

Mamulengo Presepada

Mamulengo Sem Fronteiras

Mamulengo Fuzuê

Mestra Tetê Alcândida

Mamulengo Alegria

Mamulengo Pilombetagem

Vereda dos Mamulengos (Casa Moringa)

Mamulengo Lengo Tengo

Voar Teatro de Bonecos

Grupo Pirilampo

Mamulengo Jatobá

Circo Boneco e Riso

Mamulengo Saruê

Mamulengo Mulungu

Serviço

II Encontro de Mamulengos do DF

Seminário: 25 a 27 de maio, no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul

Roda de Mamulengos: 29 de maio, das 14h às 17h, na Torre de TV

Nas escolas: de 30 de maio a 15 de junho

Entrada: Franca

Classificação: Livre