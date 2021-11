Iate Clube sedia 32º Campeonato de Seleções de Peteca 2021

O evento acontece entre os dias 13 e 15 de novembro e a expectativa é que mais de 300 pessoas compareçam ao torneio

O Iate Clube será a sede do 32º Campeonato de Seleções de Peteca 2021, a ser realizado entre os dias 13 e 15 de novembro. Trata-se do evento máximo do calendário oficial da Confederação Brasileira de Peteca, do qual participam as seleções de sete estados, além do Distrito Federal e uma específica do Iate.

A estimativa da organização é que mais de 500 pessoas, entre praticantes, treinadores, árbitros e dirigentes de peteca, na faixa etária entre 6 e 70 anos, compareçam ao Clube durante os três dias de competições.

Nesta edição, o homenageado será o petequeiro e sócio do Iate José Ferreira, mais conhecido como Ferreirinha, o maior expoente da modalidade e ganhador de 25 edições do Campeonato de Seleções, além de vários outros títulos locais e estaduais.

Vinícius Resende, vice-Diretor de Peteca do Iate, lembra que o evento seria realizado no Clube em 2020, mas foi adiado em razão da pandemia da Covid-19. “Neste ano, com o avançar da imunização em todo o país, conseguiremos fazer um campeonato seguro para todos, considerando que temos um rigoroso protocolo estabelecido pela CBPeteca”, ressalta Resende.

Ele acrescenta que a estrutura do Clube foi revitalizada para receber o campeonato. “Uma das modalidades esportivas mais tradicionais do Clube é, sem dúvidas, a peteca e, para proporcionar jogos de qualidade, dispomos de seis quadras, sendo quatro cobertas e duas de areia”, finaliza o vice-Diretor.

A abertura oficial será no sábado, às 11h. Os jogos serão realizados até segunda-feira, a partir das 8h. O evento não é aberto ao público geral.