Iate Clube de Brasília realiza VII edição do “Iate in Concert”

Uma orquestra musical ao ar livre. Essa é a proposta do evento “Iate in Concert”, que ocorre no dia 13 de agosto no Iate Clube de Brasília. Este ano, além da presença da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, sob regência do maestro Cláudio Cohen, o concerto terá a participação do tenor Thiago Arancam e das sopranos Marina Melaranci e Manuela Korossy.

Os ingressos para acompanhar as apresentações serão trocados mediante doação de uma cesta básica.

A expectativa é que o Iate volte a receber um público de quatro mil pessoas. Como na edição de 2021, serão colocados telões voltados para o Lago Paranoá, que permitem que pessoas em lanchas possam acompanhar o espetáculo. Ainda haverá transmissão ao vivo pelo canal do Iate no YouTube. “Ano passado, tivemos o cuidado de retomar o espetáculo reduzindo o público presente, mas ampliando a capilaridade por meio do YouTube. A edição atual manterá firme o propósito solidário e ainda deverá ser ampliada, pois, durante as transmissões, poderão ser feitas contribuições por meio de um QR Code que aparecerá na tela”, revela o Comodoro Flávio Pimentel.

“Da ópera aos musicais” é o tema deste ano. “A ópera é a soma de orquestra e elenco e é a manifestação mais importante desde o século 17 e que teve renascimento desde as apresentações dos três tenores”, comenta o maestro Cláudio Cohen, em alusão aos espanhóis Plácido Domingo e Josep Carreras e ao italiano Luciano Pavarotti, que faleceu em setembro de 2007. O trio foi responsável pelo formato de concertos com trechos de óperas.

Serviço

VII Iate in Concert

Quando: 13 de agosto

Onde: Iate Clube de Brasília e on-line no YouTube

Horário: 16h30

Ingressos: deverão ser trocados por uma cesta básica até o dia 12 de agosto na recepção do Iate. Cada cesta básica dá direito a apenas um ingresso. Crianças até 12 anos têm entrada liberada