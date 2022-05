Circo teatro, oficinas, cinema, música e parque sonoro estão entre as atrações do Sorriso da Rua. De 20 a 22 de maio, em frente à Administração de Sobradinho II

Senhoras e senhores! Um grande picadeiro a céu aberto será instalado em Sobradinho II, nos dias 20, 21 e 22 de maio. A cidade será sede do I Festival de Circo e Palhaçaria Sorriso da Rua, uma iniciativa conduzida por três grandes trupes do Distrito Federal: Circo Teatro Udi Grudi, Cia Circo Rebote e Marmotagem & Cia.

O festival terá uma vasta programação e celebra os 17 anos da Marmotagem & Cia. Além dos tradicionais espetáculos de circo teatro apresentados pelas companhias anfitriãs, a cada dia de evento haverá uma segunda apresentação de um grupo ou artista convidado por cada uma delas. Também haverá, os chamados cabarés, com cenas curtas de até 10 minutos de duração, apresentadas por artistas do DF selecionados pela curadoria do festival.

Durante o festival serão realizadas três oficinas: uma de criação de instrumentos musicais utilizando materiais reciclados, com Márcio Vieira e Luciano Porto, do Circo Teatro Udi Grudi; uma de sensibilização à palhaçaria, com Tina Carvalho, da Marmotagem & Cia; e outra de acrobacia cômica, com Atawallpa Coello, da Cia Circo Rebote.

Todos os dias, o público poderá disfrutar ainda da praça com foodtrucks, feirinha com produtos locais e DJs, além do incrível Parque DiverSom, da trupe Udi Grudi, que ficará montado durante os três dias de evento para alegria da criançada. O Parque DiverSom traz uma releitura dos tradicionais brinquedos de parquinhos como escorregador, balanço e gangorra que, ao serem movimentados, produzem sons musicais.

Para completar o festival, que tem o apoio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF), no dia 21, haverá sessão do Cine Fusca, um fusca que vira circo, cinema e casa e que assim já percorreu o país levando cinema itinerante por onde passa.

E é claro que o festival Sorriso da Rua tem preocupação com a sustentabilidade do planeta. Em parceria com a ONG Programando o Futuro, será ponto de coleta de lixo eletrônico. As 250 primeiras pessoas que levarem seus lixos eletrônicos vão ganhar um copo ecológico. Um estímulo a pequenas ações de proteção ao meio ambiente.

Foto|Diego Bresani

21/05 – Sábado – Grupo Anfitrião: Cia Circo Rebote

9h – Oficina de sensibilização à palhaçaria, com Tina Carvalho, da Marmotagem & Cia.

14h – Oficina de acrobacia cômica com Atawallpa Coello, da Cia Circo Rebote.

18h – Espetáculo Columpio, do Cia Circo Rebote, com Atawallpa Coello e Erika Mesquita.

19h30 – Espetáculo Vida Viva de Um Palhaço, com Palhaço Mandioca Frita.

20h30 – Cine Fusca

21h – Cabaré com a participação das cenas:

Sensitiva, com Louisse Aldrigues (Cia Della)

Golpe de Mestra, com Juliette Brioche

Deu ruim!, com Lucas Lírio (Trejeita)

DJ que tocará nos intervalos: DJ Luu Li

22/05 – Domingo – Grupo Anfitrião: Marmotagem & Cia

18h – Espetáculo A Domadora de Bicicletas, com Tina Carvalho, da Marmotagem & Cia

19h30 – Espetáculo Bailes da Terra, com Caísa Tibúrcio

21h – Cabaré com a participação das cenas:

Os Piratas Intergaláticos, com Cosmonautas Mágicos

A pressão da perfeição, com Jhon Welves (Tupe Por u m Fio)

A Suposta Mágica, com Rafael Trevo (Palhaço Trevolino)

Algumas Coisas, com Poema Mühlenberg (Cia Nós No Bambu)

DJ que tocará nos intervalos: DJ Barata

Serviço:

I Festival Sorriso da Rua

Dias 20, 21 e 22 de maio

Espetáculos circenses, oficinas, feira de produtos locais, food trucks, Djs e o Parque DiverSom

Local: Sobradinho II – picadeiro montado em frente à administração

Acesso livre

@festivalsorrisodarua