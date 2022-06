Honoris Bar celebra um ano nesta quinta com festa ao som de pop rock, soul, samba e axé

Dani Machado, Gustavo Damas e Dejay Anbar são as atrações musicais. Até 21h, todo o cardápio de petiscos e drinks estará com desconto de 20%

O Honoris Bar, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), completa um ano nesta quinta-feira (30). Para celebrar a data, o local preparou uma programação de aniversário preparada pela Produssa Entretenimento. Até 21h, todo o cardápio de petiscos e drinks estará com desconto de 20%.

A festa começa às 18h no happy hour com o Dejay Anbar. Em seguida, às 20h, o Gustavo Damas em Trio domina o palco com muito pop rock. Dani Machado e banda assumem às 22h com o show “Soul Brazuca”, uma mistura do soul com ritmos brasileiros como samba, axé e xote.

“Estamos muito felizes com essa realização porque fomos resistência e vencemos aquele cenário incerto da pandemia. Agora é celebrar e seguir com muitas novidades para o público”, comemora Leandro Coppi, um dos sócios-proprietários do Honoris Bar.

Serviço

“Aniversário do Honoris”

Onde: Honoris Bar

Endereço: SIG Quadra 03 Bloco B, Lotes 04 e 12

Horário: A partir das 18h

Produção: Produssa Entretenimento

Classificação livre

Couvert 20,00

Informações e reservas

Honoris Bar

(61) 9164-7837

Instagram: @honorisbar