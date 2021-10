Halloween com travessuras e gostosuras no Parkshopping

Centro de compras e experiências celebra o Dia das Bruxas com divertido game para as crianças

Um final de semana com travessuras, diversão e fantasminhas! No Halloween do ParkShopping, eles são camaradas e prometem animar os clientes que participarem do Game de Halloween. A brincadeira será no sábado e domingo, 30 e 31 de outubro, das 14h às 20h, e o objetivo é encontrar adesivos de um pequeno e misterioso fantasma, dentro do centro de compras e experiências. As crianças que acharem o fantasminha devem se preparar para avançar no jogo ou continuar a busca. Querem uma dica? Os adesivos estarão distribuídos pelos corredores do 1º e 2º Pisos do shopping.

O Game de Halloween do ParkShopping é uma brincadeira gratuita. Para participar, é só baixar o App Multi, disponível gratuitamente para Android e IOS. A próxima fase desse divertido game é descobrir o que esconde o QRCode encontrado com o fantasminha. Um Kit Gostosura cheio de guloseimas? Ou apenas uma travessura? Basta escanear o código e… surpresa!

O QRCode válido gera um cupom online com um número de série. Ele deverá ser apresentado na Casinha de Abóbora, no 1º Piso, corredor da Entrada E, próximo ao Madero, para a retirada do Kit Gostosura. O kit é limitado a uma unidade por CPF. “Preparamos um game divertido e as crianças podem vir fantasiadas para essa caça ao fantasminha. Aliás, elas também serão surpreendidas com fantasmas patinadores e camaradas pelos corredores do ParkShopping. Estamos ansiosos por esses dois dias de muita diversão”, detalha Anna Aimée Codeço, gerente de marketing do ParkShopping.

Curiosidades

Celebrado em 31 de outubro, o Dia das Bruxas – ou o Halloween – é uma festa tradicional nos Estados Unidos e Europa. Aos poucos, ela vem conquistando adultos e crianças de outras partes do mundo. A data remete a doces, travessuras e fantasias, mas ela tem um significado que vai além das brincadeiras. Tudo começou com a palavra All Hallow’s Eve, que significa Vigília de Todos os Santos. Com o passar do tempo, a expressão foi se transformando em Halloween e deu origem ao Dia das Bruxas. A data teria surgido na Europa, centenas de anos antes de Cristo, como um ritual do povo Celta, que habitava a Grã-Bretanha e a França. No hemisfério Norte, o fim de outubro marca o começo de dias mais frios, com noites mais longas e escuras. Por isso, acreditava-se que era possível entrar em contato com o mundo dos mortos e espíritos, daí a associação com as bruxas. Essa crença também motivou a celebração com comida e leite, itens que com o tempo foram substituídos por doces. Daí a pergunta que já é clássica: doces ou travessuras?

GAME DE HALLOWEEN PARKSHOPPING

Encontre o fantasminha com o QRCode Surpresa e ganhe um Kit Gostosura

Onde: corredores dos 1º e 2º Pisos do ParkShopping

Quando: sábado e domingo, 30 e 31 de outubro

Horários: das 14h às 20h

O Game de Hallowen do ParkShopping é uma brincadeira gratuita.

É necessário baixar o App Multi, disponível gratuitamente para Android e IOS.

Se o QRCode Surpresa encontrado com o fantasminha for válido, ele irá gerar um cupom com número de série para a retirada do Kit Gostosura.

Onde retirar o Kit: Casinha de Abóbora, no 1º Piso, no corredor da Entrada E, próximo ao Madero

