Noite de Halloween no Honoris Causa é destaque neste fim de semana

Fechando o mês de outubro com grande estilo, o bar e restaurante aposta em drinks exclusivos, programação musical e muitas premiações para alegrar ainda mais o fim de semana da casa

Neste sábado, dia 30, o Honoris Causa estará encerrando o mês das bruxas com um evento especial para celebrar a noite de Halloween. Com decoração e ambientalização temática, muita música e promoções exclusivas, o Halloween do Honoris também irá conceder surpresas assustadoramente exclusivas aos clientes, que deverão participar devidamente fantasiados.

Os detentores das três melhores fantasias da noite também serão premiados com um balde de cerveja grande, um balde de long neck, e dois 2 chopps para o primeiro, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Além do sorteio de uma garrafa de espumante, a banda Terminal Zero, os DJs Einstein e Borys e os grupos de pagode O que há de melhor e Chic tá bacana já estão confirmados para assombrar a casa a partir das 14h com muita diversão e comodidade.

Drink Data vênia. Foto: Divulgação

Drink Honoris. Foto: Divulgação

A comemoração já começa no período da tarde com o buffet de massas e risotos no horário do almoço e o happy logo em seguida, que será mantido das 12h às 18h. Além disso, os frequentadores da casa serão surpreendidos com as novidades que farão estreia no cardápio no dia do evento. “Nós produzimos alguns drinks e shots que são exclusivos para serem lançados no halloween mas que também poderão ser fixados no cardápio de acordo com a resposta do público”, afirma Luiza Ribeiro de Vasconcelos, promoter do Honoris Causa.

Filé aperitivo. Foto: Divulgação

Feijoada. Foto: Divulgação

Buffet. Foto: Divulgação

Batata especial. Foto: Divulgação

Sobre o Honoris Causa

Inaugurado em junho deste ano, a casa, localizada no SIG, conta com conceito de bar aberto, com teto retrátil e música ao vivo todos os dias. O nome Honoris causa remete ao termo em latim usado como título honorífico, utilizado por universidade de prestígio que deseja conceder um título para uma personalidade que tenha se destacado ou exercido grande influência em determinada área.

Voltado para um público que busca diversão em um ambiente seguro e acolhedor, a casa abre todos os dias para almoço (buffet e à la carte) e jantar. ”A ideia é que nosso cliente se sinta recebido com honras, como deixa antever o nome da casa”, adiantam os sócios da casa, Leandro e Roberta Coppi.

Serviço

Honoris Causa Cozinha e Bar

Horários: De Domingo a Terça das 11h às 01h

De Quarta a Sábado e feriados das 11h às 02h

Endereço: SIG Quadra 03 Bloco B, Lotes 04 e 12, Brasília – DF, 70610-43

Instagram: @honorisbar