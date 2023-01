Gusttavo Lima anuncia Buteco em Brasília

O festival acontece no dia 20 de maio. Os ingressos já estão à venda no BaladApp

O cantor Gusttavo Lima volta à capital federal em maio com o evento “Buteco do Gusttavo Lima”. Este é um dos maiores festivais do sertanejo. O evento tem data marcada para o dia 20, no estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha.

Diversos nomes da música sertaneja irão dividir o palco com Gusttavo Lima, entre eles, Matheus e Kauan, Eduardo Costa e a cantora Simone Mendes que fará a estreia de sua carreira solo na capital.

Os ingressos poderão ser adquiridos online, através da plataforma BaladApp e custam a partir de R$180. Os setores e áreas estão divididos em Área Vip, Área Premium Embaixador e Lounges.

Buteco do Gusttavo Lima

O festival Buteco é um evento destinado à musica sertaneja criado pelo cantor Gusttavo Lima e tem percorrido todo o País, com edições por diversas cidades. Considerado um dos maiores e mais importantes eventos da atualidade, a festa é conhecida inclusive em diversos países ao redor do mundo.

O conceito do festival de música surgiu a partir da gravação do DVD “Buteco do Gusttavo Lima” em 2014, que teve como intenção de produzir um disco com grandes clássicos da música sertaneja raiz e romântica. O sucesso do álbum foi tão grande que, em 2017, uma segunda edição foi lançada juntamente com uma turnê de divulgação que, posteriormente, deu origem ao atual formato do Festival.

As primeiras edições aconteceram em 2018, passando por cidades como Cuiabá (MT), João Pessoa (PB), Brasília (DF) e Palmas (TO). Já em 2019, 20 cidades receberam o projeto de fevereiro a dezembro, contemplando Chapecó (SC), Patos de Minas (MG), Valinhos (SP), Belém (PA), Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Vitória (ES), Salvador (BA), Natal (RN), Recife (PE), Juiz de Fora (MG), Goiânia (GO), Ribeirão Preto (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Curitiba (PR) e Cuiabá (MT). Durante o ano de 2020, o festival passou por Rio de Janeiro (RJ) e São Luiz (MA).

Os maiores records de público do festival aconteceram em Belo Horizonte-MG (+57 mil pessoas), Goiânia-GO (+50 mil pessoas) e Brasília-DF (+45 mil pessoas). No palco do Buteco, Gusttavo Lima recebeu nomes como Dorgival Dantas, Humberto & Ronaldo, Israel & Rodolffo, Mano Walter, Alok, Xand Avião, Jonas Esticado, Saia Rodada, Bruno & Marrone, Matheus & Kauan, Dilsinho, Wallas Arrais, Dennis DJ, Ávine Vinny, Bell Marques, Simone & Simaria, Gustavo Mioto, Felipe Araújo, Thiago Brava, DJ Eme, Baile do Mário, Raça Negra, João Bosco & Vinícius, Leonardo, César Menotti & Fabiano, Sorriso Maroto e o saudoso Gabriel Diniz

Serviço

Buteco do Gusttavo Lima

Quando: 20 de Maio

Onde: Estacionamento do Arena BRB Mané Garrincha

Horário: em breve

Ingressos a partir de R$ 180 no site BaladApp