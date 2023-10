Guilherme Arantes faz show em Brasília acompanhado da Orquestra Brasília Sinfônica

O show será realizado no dia 29 de outubro, no auditório máster do Ulysses Centro de Convenções

O cantor e compositor “Guilherme Arantes”, destaque como um dos grandes nomes da MPB, trará a Brasília um show especial em celebração seus 70 anos de vida e 47 de carreira. O show será realizado no dia 29 de outubro, no auditório Master do Ulysses Centro de Convenções. A apresentação será acompanhada da Orquestra Brasília Sinfônica, com regência e arranjos do maestro Joaquim França.

Arantes deve apresentar os grandes sucessos de sua carreira, como Cheia de Charme; Meu Mundo e Nada Mais; Um dia, Um Adeus; Amanhã; Êxtase; Planeta Água; Deixa Chover; Fã número 1; Lance Legal; Olhos Vermelhos; O Melhor Vai Começar, entre outras.

O público contará ainda com o lounge experience do Projeto Prime Concert, ação realizada pela HAK Produções com ambientação musical e gastronômica duas horas antes e depois das apresentações.

Os ingressos já estão disponíveis online no site Furando a Fila, e presencialmente nas lojas Óticas Diniz e Lig Celulares, com preços a partir de R$ 90.

Serviço

Guilherme Arantes e Orquestra Brasília Sinfônica

29 de outubro

A partir das 20h

No Auditório Máster do Ulysses Centro de Convenções

Ingressos a partir de R$ 90 no site Furando a Fila e nas lojas Óticas Diniz e Lig Celulares

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (61) 98144-1514 e (61) 98425-1147