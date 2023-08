Guará recebe o “Arraiá Santíssima” com música, gastronomia e culturas tradicionais

Evento terá três dias de festa e cultura popular no Guará II

A região do Guará recebe, neste fim de semana, o projeto “Arraiá Santíssima”. Serão três dias repletos de valorização da cultura local, de hoje (25) a domingo (27).

As noites serão abrilhantadas por apresentações de artistas locais. Na sexta-feira, a partir das 20h, a talentosa Raquel Moura dará início à programação, seguida, às 21h, pelo Trio Quixote. Encerrando a noite, às 22h, tem a banda Selva Branca.

No sábado, as festividades começarão mais cedo, às 19h30, com a apresentação de Cristina Hair, seguida por Carlos Silva, Toin do Forro e Forró com Site.

O evento chegará ao seu ápice no domingo com o Grupo de Quadrilha Santíssima, iniciando às 20h, seguido pela vibração de Cacau da Pisadinha, às 21h, e a dupla Lucélia Santos e César Brasil, às 22h. A noite será coroada pela banda Chic Tá Bacana, que subirá ao palco às 23h.

O projeto “Arraiá Santíssima” é realizado pelo Instituto Brasileiro de Responsabilidade Ambiental Social e Cultural (IBRASC), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (SECEC).

Serviço:

Projeto: Arraiá Santíssima

Data: 25 a 27 de agosto de 2023

Horário: A partir das 19:30

Local: Paróquia Santíssima Trindade – Endereço: QE 42/44, Guará II, Brasília – DF