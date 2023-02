Grupos Fica Comigo e Monobloco encerram temporada de verão do Bothanic

Para quem estiver pensando em ir nos dois dias, o Bothanic preparou um combo de ingressos

A temporada ‘Uma História de Verão’, do Bothanic, se encerra neste fim de semana de Carnaval. No sábado (18), a partir das 18h, tem show do grupo carioca Fica Comigo, com a festa “Feliz Carnaval Meu Amor”.

“Abrir o carnaval em Brasília significa um dia histórico! Vamos estar em pleno sábado de carnaval em uma das cidades que mais nos recebe bem. Vai explodir! Eu amo Brasília, a Funn sabe o quanto eu amo. Quando vou e tenho tempo fico uma semana pelo menos! Meu amor pelo povo da cidade é diferenciado”, celebra Delão, vocalista do grupo.

No domingo, tem os também cariocas do Monobloco, a partir das 16h. “A plateia de Brasília nunca deixa a desejar, seja no rock, MPB ou carnaval. Como em nosso caldeirão estão todos esses ingredientes, acho que o reencontro será especial. Estamos felizes com isso!”, comemora Pedro Luis, um dos fundadores e vocalista do Monobloco.

Combo

Para quem estiver pensando em ir nos dois dias, o Bothanic preparou um combo ‘Fica Comigo (18/fev) + Monobloco (19/fev)’. Os valores dos ingressos começam em R$ 120,00 + taxas. Ingressos disponíveis no site.

Serviço

Carnaval Bothanic 2023

Sábado (18/02)

Feliz Carnaval Meu Amor com o grupo Fica Comigo

Horário: A partir das 18h

Ingressos a partir de R$ 90 no site do Bothanic

Domingo (19/02)

Uma História de Verão com o grupo Monobloco e os DJs Thales Jr. e Kacá

Horário: A partir das 16h

Ingressos a partir de R$ 70 no site do Bothanic

Combo dos dois dias de festa a partir de R$ 120, também no site