Grupo Ventos Solares abre temporada de shows

O grupo brasiliense mergulhou na música mineira, aprimorou arranjos, versões, inovações e agora se apresenta no Espaço Infinu

O grupo Ventos Solares abre a temporada de shows de 2023 soprando na direção do Espaço Infinu (506 Sul), nesta quarta feira (25), a partir das 20 horas. Mantendo a toada de reverenciar os 80 anos de Milton Nascimento e as bodas de ouro do Clube da Esquina, o grupo traz novas canções ao repertório neste show, sempre com a tradição de tocar o coração do público.

A ideia é aproveitar o primeiro mês do ano ampliando a conexão entre a música que está fazendo diferença no cenário de Brasília e os centenas de fãs do trabalho dos Ventos Solares. O grupo brasiliense mergulhou na música mineira, aprimorou arranjos, versões, inovações e agora se apresenta no Infinu, uma verdadeira comunidade que busca convergir tendências culturais na capital federal.

O Ventos Solares é um projeto criado pelos músicos Bosco Oliveira, Cacau Alencar e Clauzm Bonifácio que tem por propósito a execução de temas do movimento musical mineiro com releituras calcadas em arranjos que privilegiam o violão, a viola de 12 cordas e uma interpretação vocal com novas influências. Nos shows, o grupo se soma ao baixista Oswaldo Amorim e ao percussionista e baterista Leander Mota.

O trio musical possui formação distinta, com destacada participação de dois estudiosos do violão e a interpretação visceral no vocal. Canções eternizadas como “Cruzada”, “Nada será como antes”, “Clube da Esquina” vão estar lado a lado à composições mais recentes nascidas em Minas, como “Resposta” por exemplo. É nesta toada que o show 50 anos do Clube da Esquina vem despertando na plateia um desejo de querer “pausar” o mundo para apreciar o que vem de melhor da música executada nos palcos.

Serviço

Ventos Solares abre a temporada 2023

Espaço Infinu – 506 Sul

A partir das 20h

Entrada gratuita