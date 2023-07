Grupo Paepalanthus apresenta a mostra “13 Anos de Histórias para Contar”

A programação da mostra é diversificada, envolvendo espetáculos para todas as idades

O Grupo Paepalanthus – Contadoras de Histórias anuncia o projeto “Mostra Paepalanthus: ́13 Anos de Histórias para Contar”. O evento, que ocorrerá no Espaço Cultural Renato Russo, de 01 a 05 de agosto, tem como objetivo celebrar e compartilhar os 13 anos de atuação do grupo, bem como sua relevante contribuição para a preservação da narrativa oral na capital federal.

As talentosas contadoras de histórias Rose Costa, Simone Carneiro, Míriam Rocha e Aldanei Menegaz, membros do Grupo Paepalanthus, convidam o público a embarcar em uma jornada literária e musical que promete ser emocionante e inesquecível.

A programação da mostra é diversificada, envolvendo espetáculos para todas as idades, oficinas e uma roda de conversa para trocar experiências e reflexões sobre a arte da narrativa. As apresentações incluem espetáculos como “Cirandas e Histórias na Terra das Memórias”, “De Boca em Boca”, “Ser Diferente é Normal”, “Boca da Noite”, “Contos de Encantamento”, “Histórias do Arco da Velha”, “Baú de Histórias” e “Contos da Terra Vermelha”, que prometem encantar e cativar o público com suas histórias envolventes.

Uma das atividades destacadas é a oficina intitulada “Práticas da Narrativa: Ler, Ouvir e Contar Histórias”, ministrada no dia 03 de agosto, das 19h às 22h, na Sala Marco Antônio Guimarães. Essa oficina proporcionará aos participantes uma imersão no mundo da narrativa oral, com dicas valiosas para aprimorar suas habilidades como contadores de histórias.

Além disso, os admiradores da arte da narrativa poderão apreciar uma exposição fotográfica retrospectiva que estará em exibição permanente de 01 a 05 de agosto de 2023, relembrando momentos marcantes desses 13 anos de trajetória do Grupo Paepalanthus.

Todas as atividades da mostra são de entrada gratuita, porém os ingressos são limitados. Para garantir a participação nos espetáculos e se inscrever na oficina, os interessados devem retirar os ingressos gratuitamente através do link: https://apptuts.bio/paepalanthus

A Mostra Paepalanthus é uma oportunidade única para celebrar o poder das histórias e da narrativa oral, ressaltando a importância dessa tradição cultural para a sociedade. Anote na agenda, convide amigos e familiares e participe desse evento memorável que promete emocionar a todos!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço:

Mostra Paepalanthus: ́13 Anos de Histórias para Contar

Data: de 01 a 05 de agosto de 2023

Local: Espaço Cultural Renato Russo – SHCS Comércio Residencial Sul 508 – Bloco A – Asa Sul – Brasília, DF

Ingressos limitados e gratuitos (retirada online): https://apptuts.bio/paepalanthus