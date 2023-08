Grupo Mistura 61 realiza a Festa do Milhão no Complexo Fora do Eixo

Evento comemora 1 milhão de visualizações no YouTube da banda

O grupo Mistura 61 realiza, nesta quarta-feira (2), a Festa do Milhão. O evento comemora a marca alcançada de 1 milhão de visualizações no canal da banda no YouTube.

A festa começa a partir das 20h e conta com os grupos Benzadeus, Largo Tudo, Deu Vibe, Vulgo Pagodin, os artistas Nego Regis, Amaral 2K e muitos outros.

Os ingressos antecipados estão à venda no site Furando a Fila a partir de R$ 20 (estão disponíveis cortesias femininas).

Serviço

Festa do Milhão

Quarta-feira, 2 de agosto

A partir das 20h

Atrações: Mistura 61, Benzadeus, Largo Tudo, Danilo Lira, Gabriel Alves, Deu Vibe, Vulgo Pagodin, Nego Regis, Diego Sans, Edu, Grupô, Surra de Pagode, Amaral 2K, Se Joga, Mesô e Tá na Medida

Antecipados a partir de R$ 20 no Furando a Fila

Classificação indicativa: 18 anos